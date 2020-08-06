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В Беларуси планируют дополнительно построить 6 пеллетных заводов

06.08.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси планируют построить дополнительно как минимум шесть пеллетных заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о возведении предприятий уже принято.

В Беларуси планируют дополнительно построить 6 пеллетных заводов

Дислокации новых заводов также согласованы, в числе других это Гомель, Старые Дороги, Осиповичи, Орша. Они определялись с привязкой к сырьевой зоне.

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Топливные пеллеты – это альтернативное биосырье, возобновляемые источники. Эта продукция высокорентабельна.

В Беларуси планируют дополнительно построить 6 пеллетных заводов

Если говорить об экономическом эффекте, то за июнь первый миллион долларов уже заработан. По итогам года Минлесхоз ожидает 15 млн долларов валютной выручки.

О других новостях экономики за 6 августа читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют построить дополнительно как минимум шесть пеллетных заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о...
 
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