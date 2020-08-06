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В Беларуси планируют дополнительно построить 6 пеллетных заводов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси планируют построить дополнительно как минимум шесть пеллетных заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о возведении предприятий уже принято.
Дислокации новых заводов также согласованы, в числе других это Гомель, Старые Дороги, Осиповичи, Орша. Они определялись с привязкой к сырьевой зоне.
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Если говорить об экономическом эффекте, то за июнь первый миллион долларов уже заработан. По итогам года Минлесхоз ожидает 15 млн долларов валютной выручки.
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют построить дополнительно как минимум шесть пеллетных заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение о...
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