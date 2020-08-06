Сегодня Слуцк посетил премьер-министр Беларуси. О чём он говорил?

Источник материала: Слуцк Город





В Беларуси планируют упростить приобретение невостребованного жилья в деревнях

Одна из работниц Слуцкого сахарорафинадного комбината поинтересовалась, стоит ли ожидать в ближайшее время принятия решения по упрощению процедуры приобретения невостребованного жилья в сельской местности. По ее словам, сейчас в отдельных деревнях и селах есть невостребованные дома и участки, но порядок их приобретения зачастую является длительным и весьма затратным, пишет БелТА .

"По поручению Президента правительство создало специальную группу, которая работает над этим вопросом. В четвертом квартале будем вносить комплексный проект указа, который будет все эти вопросы регулировать", - сказал Роман Головченко.

По его словам, главой государства поставлена задача сделать данные процедуры простыми и применять льготы.

"Речь не идет о том, что государство начинает продавать землю. Государство будет предоставлять участки тем, кто действительно заинтересован там жить и работать, содержать их в порядке, чтобы земля не одичала", - добавил премьер-министр.

Правительство изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений.

"Правительство сейчас думает над тем, как стимулировать рост участия граждан в добровольных накопительных программах. Чтобы люди активнее откладывали себе на пенсию", - сказал Роман Головченко.

"Эта система в любом случае будет развиваться, будем работать над стимулирующими мерами, чтобы условия были привлекательными. Мы идем по такому же пути, как и другие страны", - добавил он.

Отвечая на вопросы, премьер-министр отметил, что повышение пенсионного возраста сейчас не рассматривается. По его словам, нужно проанализировать итоги предыдущей пенсионной реформы.

Необходима более активная работа по привлечению инвесторов в Слуцкий район

"Не вижу целенаправленной работы по привлечению инвесторов. У вас прекрасный район, очень хорошая логистика, транспортное сообщение. Но держимся на старой структуре - мясо, сахар, хлеб и так далее. Это базовые отрасли, которые не отнесешь к новому технологическом укладу. Поэтому надо разворачиваться руководству района", - считает Роман Головченко.

Глава правительства обратил внимание, что не обязательно ждать прихода иностранных инвесторов, когда есть местные. "Иначе мы будем постоянно бороться с забитыми складами, неплатежеспособными организациями", - отметил премьер-министр.

Кроме того, по мнению Романа Головченко, важно поддержать предпринимательскую инициативу, что поможет в создании новых рабочих мест.

Ситуацию на сахарных заводах Беларуси удалось стабилизировать, но нужно повысить доходность экспорта.

"Сахарная отрасль - это существенная часть обрабатывающей промышленности. По ней уже принимались решения, поскольку в непростой ситуации отрасль оказалась из-за мирового перепроизводства и падения цен на сахар. Поэтому то, что сейчас в принципе удалось стабилизировать ситуацию, четыре предприятия сахарной отрасли работают достаточно неплохо в этих условиях, - уже результат", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр обратил внимание, что сейчас начинается сезон переработки нового урожая сахарной свеклы и важно выйти на хорошие показатели.

По его мнению, оказанная ранее господдержка дала свои результаты, удалось полностью обеспечить потребности всех отечественных переработчиков за счет собственного сырья. "Сейчас главная задача - повысить доходность на экспортных рынках. Есть разные варианты, пока не буду раскрывать всю кухню", - добавил Роман Головченко.

Он отметил, что сложно сбалансировать сахарный рынок, имея четыре предприятия одного профиля, хотя у них немного разная структура производства. "Тем не менее, в отличие от многих наших конкурентов, мы не закрыли ни одно наше предприятие. Можно, конечно, законсервировать, чтобы минимизировать расходы, но потом будет очень сложно открываться. Пока все предприятия на плаву, это радует", - сказал глава правительства.

Отвечая на вопрос о перспективах реализации сахара через биржу, Роман Головченко отметил, что биржевой инструмент пока не дает той отдачи, на которую сахарная отрасль могла бы рассчитывать, это связано с очень жесткой конкуренцией. По его мнению, биржевые торги в первую очередь выгодны покупателю, когда есть дефицит товара. Сахара же, напротив, переизбыток, констатировал премьер-министр.

"Сейчас хороший восходящий тренд (по цене реализации сахара. - Прим. БЕЛТА). За три года цена упала на $150, это очень много для такого товара. Сейчас идет небольшое восстановление рынка. Но поставлена задача не ждать, когда вырастет экспортная цена, надо сокращать расходы, увеличивать эффективность переработки сырья", - резюмировал премьер-министр.