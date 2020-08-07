Международная федерация борьбы: соревнований пока не будет

Источник материала: ОНТ

Международная федерация борьбы отменила своё решение о возобновлении соревнований.

Ранее сообщалось, что международные турниры должны были начаться с сентября. Но на последней онлайн-конференции старт сезона отложили. Отменили чемпионат Европы среди юношей, который должен был пройти с 5 по 11 октября в Польше, и континентальный форум среди юниоров, также намеченный на октябрь в Северной Македонии. Исполком Международной федерации борьбы вернется к обсуждению календаря через месяц. Пока не принято решение о проведении чемпионата мира, который запланирован на декабрь.

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