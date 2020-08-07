|
Международная федерация борьбы: соревнований пока не будет
Источник материала: ОНТ
Международная федерация борьбы отменила своё решение о возобновлении соревнований.
Ранее сообщалось, что международные турниры должны были начаться с сентября. Но на последней онлайн-конференции старт сезона отложили. Отменили чемпионат Европы среди юношей, который должен был пройти с 5 по 11 октября в Польше, и континентальный форум среди юниоров, также намеченный на октябрь в Северной Македонии. Исполком Международной федерации борьбы вернется к обсуждению календаря через месяц. Пока не принято решение о проведении чемпионата мира, который запланирован на декабрь.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация борьбы отменила своё решение о возобновлении соревнований. Ранее сообщалось, что международные турниры должны были начаться с сентября....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)