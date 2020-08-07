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"Шахтер" одолел брестское "Динамо", упрочив свое лидерство в чемпионате Беларуси

07.08.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Солигорский "Шахтер" победил футболистов брестского "Динамо со счетом 1:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Шахтер" одолел брестское "Динамо", упрочив свое лидерство в чемпионате Беларуси

Победный мяч в центральном поединке этого тура в Солигорске забил Дмитрий Подстрелов на 78-й минуте.

Фото ФК "Шахтер"

В первом сегодняшнем матче аутсайдер турнира "Белшина" в Бобруйске обыграла гостей из "Слуцка" - 4:2. Это вторая подряд победа бобруйчан.

Фото ФК "Белшина"

Еще два матча 21-го тура состоятся в пятницу, 7 августа: "Витебск" - "Ислочь", "Динамо" (Минск) - "Смолевичи".

Заключительные встречи пройдут 8 августа: "Минск" - "Славия", "Энергетик-БГУ" - "Неман", "Рух" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Городея".

Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (21 матч), БАТЭ - 37 (20), "Неман" - 37 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 33 (20), "Динамо" (Минск) - 30 (20), "Энергетик-БГУ" - 30 (20), "Витебск" - 29 (20), "Динамо" (Брест) - 29 (19), "Ислочь" - 29 (20), "Рух" - 29 (20), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (20), "Городея" - 20 (20), "Минск" - 18 (18), "Белшина" - 16 (21), "Смолевичи" - 14 (19).

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Солигорский "Шахтер" победил футболистов брестского "Динамо со счетом 1:0 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Победный...
 
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