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В выставочном зале отеля HERMITAGE открылась выставка Натальи Алехно «Отражение»

07.08.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

6 августа в выставочном зале отеля HERMITAGE открылась персональная выставка Натальи Алехно «Отражение».

В выставочном зале отеля HERMITAGE открылась выставка Натальи Алехно «Отражение»

Художница уверена – и зрители согласились - живое, не виртуальное общение с искусством поможет нивелировать многие проблемные ситуации современной жизни.

В выставочном зале отеля HERMITAGE открылась выставка Натальи Алехно «Отражение»

Наполненные жаркими красками южные пейзажи манят окунуться в теплое синее море. Яркие цветочные натюрморты зовут порадовать любимых живыми цветами. Пара чашек или штоф дорогого алкоголя на столике в кафе напоминают о приятной встрече или удачном завершении сделки.

В выставочном зале отеля HERMITAGE открылась выставка Натальи Алехно «Отражение»

Воспоминания – отражения жизненных ситуаций. Картины – отражения жизни. Художник видит и пишет мир красками. Обыватель любуется картиной и рисует свои отражения в памяти.

 
 
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  6 августа в выставочном зале отеля HERMITAGE открылась персональная выставка Натальи Алехно «Отражение». Художница уверена – и зрители согласились - живое, не...
 
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