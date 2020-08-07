В выставочном зале отеля HERMITAGE открылась выставка Натальи Алехно «Отражение»

Источник материала: Виртуальный Брест

6 августа в выставочном зале отеля HERMITAGE открылась персональная выставка Натальи Алехно «Отражение».





Художница уверена – и зрители согласились - живое, не виртуальное общение с искусством поможет нивелировать многие проблемные ситуации современной жизни.





Наполненные жаркими красками южные пейзажи манят окунуться в теплое синее море. Яркие цветочные натюрморты зовут порадовать любимых живыми цветами. Пара чашек или штоф дорогого алкоголя на столике в кафе напоминают о приятной встрече или удачном завершении сделки.





Воспоминания – отражения жизненных ситуаций. Картины – отражения жизни. Художник видит и пишет мир красками. Обыватель любуется картиной и рисует свои отражения в памяти.