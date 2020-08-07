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Брестские ГАИшники помогли даме заменить пробитое колесо
07.08.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Добрые дела подталкивают окружающих к тому, чтобы они тоже стали добрее…
В один из летних дней в Брестском районе на обочине дороги на «аварийке» стоял автомобиль с маленькими пассажирами внутри. Как оказалось, у водителя возникла проблема с колесом, которую самостоятельно она не смогла решить. Заменив непригодное колесо, правооохранитель пожелал доброй и безопасной дороги автоледи.
Пусть всегда найдется время и желание не проехать мимо тех, кому именно сейчас нужна помощь…
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Добрые дела подталкивают окружающих к тому, чтобы они тоже стали добрее… В один из летних дней в Брестском районе на обочине дороги на «аварийке» стоял...
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