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Брестские ГАИшники помогли даме заменить пробитое колесо

07.08.2020 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Добрые дела подталкивают окружающих к тому, чтобы они тоже стали добрее…

Брестские ГАИшники помогли даме заменить пробитое колесо

В один из летних дней в Брестском районе на обочине дороги на «аварийке» стоял автомобиль с маленькими пассажирами внутри. Как оказалось, у водителя возникла проблема с колесом, которую самостоятельно она не смогла решить. Заменив непригодное колесо, правооохранитель пожелал доброй и безопасной дороги автоледи.

Пусть всегда найдется время и желание не проехать мимо тех, кому именно сейчас нужна помощь…

 
 
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  Добрые дела подталкивают окружающих к тому, чтобы они тоже стали добрее… В один из летних дней в Брестском районе на обочине дороги на «аварийке» стоял...
 
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