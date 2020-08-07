Брестские ГАИшники помогли даме заменить пробитое колесо

Источник материала: Виртуальный Брест

Добрые дела подталкивают окружающих к тому, чтобы они тоже стали добрее…





В один из летних дней в Брестском районе на обочине дороги на «аварийке» стоял автомобиль с маленькими пассажирами внутри. Как оказалось, у водителя возникла проблема с колесом, которую самостоятельно она не смогла решить. Заменив непригодное колесо, правооохранитель пожелал доброй и безопасной дороги автоледи.

Пусть всегда найдется время и желание не проехать мимо тех, кому именно сейчас нужна помощь…