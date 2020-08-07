Источник материала: Новости Волковыска

Предвыборные концерты с участием белорусских, российских, украинских и мировых звезд должны состояться в Минске и крупных городах Беларуси 8 августа. Информация о бесплатных концертах появилась на сайтах исполкомов.

Концертные программы, организованные городскими властями, состоятся вечером в субботу, 8 августа, в крупнейших городах Беларуси. Акции получили название Вместе за Беларусь! и Моя Беларусь.

Намеченные в день тишины концерты уже вызвали ряд вопросов, поскольку в этот день запрещена любая агитация за кандидатов в президенты Беларуси.

Белорусы начали писать звездам в соцсетях о том, что концерты – агитационные, и просили не приезжать в Минск и другие города.

Сегодня стало известно, что многие звезды отказались принимать участие в концератх в поддержку президента Александра Лукашенко.

Американский поп-музыкант Haddaway, который должен был выступить в Гомеле, написал, что не соглашался ни на какой концерт и вообще не знает о выступлении.

Дуэт RASA из России отказался от участия в провластном Минском концерте 08.08. после того, как "узнали что это на самом деле".





Известный российский певец Стас Пьеха заявил, что раньше осени в Беларуси его не стоит ждать.





Украинская певица Тина Кароль удалила свои истории-анонсы в инстаграме и отказалась от выступления 8 августа.

Кроме этого, певица Юлианна Караулова тоже не выступит 8 августа. Она сослалась на пандемию.





От концерта в Гродно 8 августа отказался Леонид Агутин. «Народ, всё выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет», – сообщается на сайте артиста.