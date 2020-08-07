Могла стать звездой мирового масштаба, если бы ее выпустили из СССР. Самое интересное о Софии Ротару

Источник материала: Tut.by

За свою жизнь она исполнила более 500 песен на множестве языков мира. Фольклорные, джазовые, эстрадные, с элементами рока и даже рэпа. Но главное, сумела стать по-настоящему народной певицей для тысяч людей. А еще сумела найти любовь на все времена, воспитать потрясающего сына и, несмотря ни на какие трудности, оставаться верной своему призванию. София Ротару отмечает сегодня свой день рождения.

София Ротару появилась на свет в селе Маршинцы Черновицкой области Украинской ССР, спустя два года после окончания Великой отечественной войны. Одна из шести детей в очень простой деревенской семье. Отец работал бригадиром виноградарей, а мама — на рынке.

Мама Софии

— В детстве я не могла мечтать и о велосипеде. В семье кроме меня было пятеро детей: два брата — Анатолий и Евгений и три сестры — Зина, Лида и Аурика, жили мы бедно, как все крестьяне. Родители сызмальства приучали нас к труду — я, к примеру, с шести лет корову доила, — а еще друг друга поддерживать. Родители целыми днями на работе, в поле, а мы друг друга нянчим, кормим. А как о нас заботилась старшая сестра Зинаида! Она ослепла в четыре года — осложнение после тифа, но при этом ухитрялась радоваться жизни, разучивала со мной песни, стала для нас второй мамой. Так что я рано узнала, что жизнь может быть очень тяжелой. И никогда не забывала об этом.

София была разносторонне развитым ребенком: спортивная — чемпионка по многоборью среди учеников школы, артистичная — активная участница драмкружка, музыкальная — играла на баяне и домре, пела в хоре и выступала сольно. Ее даже прозвали Буковинским соловьем. Первый успех — победа в Новоселицком районном конкурсе художественной самодеятельности (1962 год). За ним последовало первое место в областном смотре и в республиканском. После головокружительной победы в Киеве фото юной артистки попало на обложу журнала «Украина» № 27 за 1965 год, а саму Ротару пригласили выступить на сцене Кремлевского дворца съездов.

В это время София уже была студенткой дирижерско-хорового отделения Черновицкого музыкального училища. Где познакомилась с трубачом в студенческом эстрадном оркестре Анатолием Евдокименко. Эти двое сразу же полюбили друг друга, а спустя несколько лет — в 1968-ом — поженились. Забегая вперед, скажу, что этот брак окажется невероятно долгим и счастливым.

— А ведь наша любовь началась с того, что я два года его отвергала. Пока… Не знаю, что тогда произошло в атмосфере, но в один прекрасный день я шла с подругой Лялей по центральной площади Черновцов, а навстречу мне — Толик со своим другом. Мы остановились, поздоровались, я взглянула в голубые-голубые глаза Толика и вдруг поняла, что мир изменился. Был теплый майский день, а у меня мурашки по спине побежали. С того дня начали встречаться, а через год поженились — мне тогда был 21 год. Как сейчас помню нашу свадьбу в Маршинцах 22 сентября 1968 года. Все село гуляло, а под вечер зарядил такой ливень, что все вымокли до нитки — но продолжали плясать!

На дворе 1968-ой и карьера Софии Ротару развивается бешеными темпами. Певицу делегируют на IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Болгарию. Увидев там ее выступение, председатель жюри Людмила Зыкина отметила: «София Ротару — певица с великим будущим…».

В погоне за славой и успехом София каким-то чудом успевает быть женой и мамой. В 1970-ом на свет появляется ее первенец — Руслан.

— Муж с оркестром встречал меня из роддома — собрал, по-моему, всех музыкантов Черновцов, — вспоминала артистка.

Сын Руслан

Совсем небольшая пауза после родов — и Ротару отправляется на съемки музыкального фильма «Червона рута», где ей отведена главная роль. После выхода на экраны фильм оказывается настолько популярными, что Софию приглашают на работу в Черновецкую филармонию, где специально под нее создают ансамбль «Червона рута». Любимый муж — Анатолий — стал руководителем коллектива, а также постановщиком и организатором всех концертных программ.

— Так что и на концертах, и на репетициях, и на гастролях мы были рядышком. Толик сразу сказал: «Твое дело — хорошо выглядеть и хорошо петь, обо всем остальном я позабочусь». И не обманул, делал для меня буквально все. Толик был не только директором коллектива, моим продюсером, аранжировщиком, режиссером, он решал и все бытовые вопросы. Я всегда понимала, что состоялась как певица, потому что рядом со мной был такой человек, как Анатолий Евдокименко. У него, как и у меня, была одна музыка в голове, он все время двигал меня вперед, не давал расслабиться, говорил: «Ты можешь сделать это лучше, спеть интересней…»

«Червона Рута» месяцами гастролирует по стране. Публика просто обожает Ротару. В 1973 году она завоевывает первое место в конкурсе «Золотой Орфей» и становится лауреатом финала «Песни года». К слову, если подсчитать все песни, исполненные Софией Ротару на «Песне года», то получится абсолютно рекордное число — свыше 90 музыкальных композиций.

— Уверена, моя сила в том, что я остаюсь верна именно народной манере исполнения. Народность и в постановке голоса, и в простоте, сдержанности поведения на сцене, и, наконец, в выборе репертуара. И еще в народной песне не бывает случайных, ничего не значащих, пустых слов. Всё это, несомненно, научило меня среди многих новых современных песен выбирать лишь те, что исполнены глубокого смысла, вызывают размышления. Ведь за три-четыре минуты, пока длится песня, артист должен очень многое поведать слушателю, сделать его богаче.

Правда из Черновцов «Червоной руте» пришлось уехать в Ялту. Отца певицы исключили из партии и уволили, а брата выгнали из комсомола и университета. Поводом стал чей-то донос на то, что семья Ротару отмечает неофициальный праздник — Старый Новый год. Репрессии могли коснуться и Ротару, но она вовремя перебирается в Крым, где ее с радостью берут на работу в местную филармонию. К тому же, местный воздух был более благоприятным для ее голоса, часто страдающего от выступлений на холоде.

Были и другие трудности, с которыми певице пришлось столкнуться из-за властей. После успешнейших гастролей Ротару по странам Европы (Югославия, Румыния, ГДР, ФРГ), западногерманская звукозаписывающая компания предложила певице записать альбом с итальянскими и французскими песнями. Это была фирма, сделавшая знаменитыми во всем мире Мирей Матье и Карела Готта. Однако, Госконцерт запретил Ротару участие в этом проекте. «Петь нужно только советские песни! И точка».

Успешная на сцене Ротару продолжает сниматься в кино. В ленте «Где ты, любовь?» (1980) она сыграла роль провинциальной певицы. В прокате картину посмотрело около 22 миллионов зрителей. И еще больше послушали двойной одноименный альбом Ротару, с саундтреком к фильму. Вслед за «Любовью», Ротару снимается в драме «Душа», телефильме «Вас приглашает София Ротару» и «Монологе о любви».

Ротару с коллективом приглашают выступать в Канаду и там же выходит пластинка с их записями. Правда после этой поездки «Червону Руту» на пять лет сделают невыездными. А на многочисленные приглашения из-за рубежа Госконцерт отвечает: «Ротару? Тут такая тут не работает». И отправляет певицу на гастроли по стране. Так в 1983-м, только в колхозах и совхозах Крыма, София Ротару дала 137 концертов.

Большая популярность коллектива не обеспечила добрых отношений внутри него. В 1986 году ансамбль «Червона рута» распадается: музыканты группы расстаются со своей бессменной солисткой.

— Меня предали, — отреагировала Ротару. — Это был пик популярности, когда нас носили на руках, когда на концертах машины поднимали. Ребятам показалось, что они могут рассчитывать на успех и без меня, что я неправильно к ним отношусь, не тот репертуар, что они получают мало денег… Когда мы с Толиком уехали на родину, они собрались и решили, что мы им не нужны. Они ушли со скандалом и с именем «Червона рута».

Без солистки коллектив канул в небытие. А вот она — не только осталась на плаву, но и стала еще более популярной. Ротару начала сотрудничать с композитором Владимиром Матецким, который написал для нее множество суперхитов.

Правда нужно сказать, что русскоязычный репертуар, пришедший на смену песням на украинском языке, обрадовал далеко не всех соотечественников Софии Михайловны. Дошло до того, что на одном из сборных концертов во Львове часть публики пришла с плакатами «София, тебя ждет кара!» и освистала исполнительницу. Но вскоре волна народного гнева улеглась, народ принял новый творческий этап своей любимицы.

Тяжелые 90-е не стали большим потрясением для артистки. Любовь народа никуда не делась. Люди продолжили ходить на концерты Ротару. Она много гастролирует по уже бывшим советским республикам: Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Азербайджан, Армения — специально для них она подготовила программу «Друзья остаются друзьями».

Ее обожают в России. Ротару — желанный гость на многочисленных концертах и «огоньках» на телевидении. А ее номер в проекте ОРТ «Старые песни о главном» телекомпании ОРТ (1995) стал практически культовым.

В начале нового тысячелетия в Украине Софию Ротару признают «Человеком XX столетия», «Лучшей украинской эстрадной певицей XX столетия», «Золотым голосом Украины». «Золотое время» на публике, к сожалению, оборачивается черным временем боли и потерь в личной жизни актрисы. 23 октября 2002 года умирает ее любимый муж и продюсер по работе Анатолий Евдокименко. Впервые она отменяет все концерты, съемки и гастроли.

— Да, много мне пришлось пережить. Потеряла маму, потом мужа, затем отца, вскоре в 45 лет умер муж сестры Аурики. Ушли все тети и дяди по маминой лини… Поэтому сегодня так ценю общение с родными людьми. Одиночество — это очень тяжело, хуже не бывает. Но искать замену Толику и не думаю. Мне достаточно одного мужа, той любви, что у нас была. И которую храню до сих пор. Кому-то такая преданность покажется странной, несовременной. Его нет, но он все равно где-то рядом. Записываю новую песню — и пою ее для Толика. Выхожу на сцену — и снова вспоминаю Толика. Все для него! Мы продолжаем общаться, и других мужчин мне не надо.

От депрессии певицу спас любимый сын. Благодаря Руслану у его мамы появился обновленный репертуар, который сумел заинтересовать певицу и помочь ей снова увлечься любимым делом. Новые песни, новые альбомы и новые гастроли.

— Я делаю первый отбор из массы музыкального материала, рекомендую понравившиеся мне песни. И мы совместно решаем дальнейшую судьбу той или иной композиции. Например, песню Владимира Матецкого «На семи ветрах» слушали вместе и без обсуждений сразу же приняли решение записать, — рассказывал Руслан о совместной работе с мамой.

София Ротару снова появляется на телевидении, а ее голос звучит почти из каждого динамика.

Сын организовывает маме сольники в Чикаго и Атлантик-Сити в США, в Монако и Ницце. Правда София Ротару нарочно сокращает число выступлений. Чтобы больше побыть с семьей. Ее невестка Светлана рассказывала: «Вернувшись с гастролей, София Михайловна всегда забирала внуков к себе и отпускала нас прогуляться с друзьями».

— Я не сожалею о том, что не спела какой-то хит или не переехала в Москву. Переживаю лишь о том, что в свое время мало уделяла времени родителям и сыну, — позже признается София Михайловна. Оправдываюсь, что просто была слишком занята, всю себя отдавала работе, но сердце не обманешь. Маленького Руслана сначала воспитывали родители мужа, потом мои — мы-то с Анатолием все время на гастролях, иногда по два месяца дома не были. Конечно, очень переживали, что сын нас мало видит, всегда чувствовали себя виноватыми. Но бросить любимую работу не могли.

Я знала, что Русланчику всегда не хватало материнской ласки, отцовских советов, хотя он и отрицает это, говорит: «Да ты что, мама, у меня было прекрасное детство!». Но я-то помню, что, когда мы с Толей приезжали, Руслан первым делом спрашивал, на сколько мы приехали. И когда слышал в ответ «на целую неделю», прыгал от радости. А вечером приходил в нашу спальню, ложился между нами, целовал Толика, меня и засыпал, совершенно счастливый. Да, я виновата перед сыном, но он у меня вырос настоящим мужчиной, опорой. И никогда не прятался за мою фамилию. Не стеснялся ее, просто всегда хотел добиться чего-то сам. Прекрасно, когда можно гордиться собственным сыном, по-настоящему дружить со своими внуком и внучкой.

В последнее время, София Ротару частенько говорит о том, что не за горами ее уход с большой сцены. И хотя с громкими заявлениями она пока не торопится, певица все чаще отклоняет за предложения о выступлениях на тв-шоу и в сборных концертах.

— Лучше уйти со сцены на год раньше, чем на день позже. Но пока я чувствую себя молодой, сильной. Вон какая у меня опора: сын, который решает все организационные вопросы, невестка, которая занимается моим стилем, костюмами. Так что мне можно петь до 90 лет. Толик часто повторял, что всегда нужно чуть-чуть не допеть — одну песню. Чтобы народ, уходя, говорил: «Эх, как хотелось еще вот эту песню услышать». А не так: «Ох, надоела, все поет и поет…» Должна быть какая-то недосказанность…