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"Брестоблимущество" выставило на торги в августе более 30 объектов недвижимости

07.08.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Комитет "Брестоблимущество" выставил на торги в августе 31 объект неиспользуемой государственной собственности, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета Павел Манько.

"Брестоблимущество" выставило на торги в августе более 30 объектов недвижимости

Цена на большинство объектов снижена на 50-80%. "Застоявшихся лотов нет. В основном это новые объекты, которые начали торговаться в текущем году. Надеемся, что на этом этапе они заинтересуют потенциальных участников", - сказал председатель комитета.

Еще одной особенностью августовских торгов Павел Манько назвал большое количество автомобильных газозаправочных станций, выставленных на торги унитарным предприятием "Брестоблгаз". Все эти объекты республиканской собственности, расположенные в Бресте, Пинском, Барановичском и Каменецком районах, предлагаются со значительным снижением цены. Один из таких объектов выставлен на аукцион, который состоится сегодня. АГЗС в Пинском районе оценена в Br59,8 тыс.

Самым дорогим лотом на торгах в августе обещает стать объект историко-культурной ценности в Пинске. Это административное здание по ул.Ленина областного управления МЧС. Объект республиканской собственности впервые выставлен на продажу. Электронные торги запланированы на 14 августа. Здание площадью 1080 кв.м собственник оценил в Br1,001 млн.

Первый аукцион месяца, состоявшийся 4 августа, оказался результативным - здание бани в агрогородке Хотислав Малоритского района обрело нового владельца. Лот продан единственному участнику торгов за базовую величину (1 БВ - Br27) с увеличением на 5%. Новый собственник сможет использовать объект для осуществления предпринимательской деятельности или ведения личного подсобного хозяйства.

С начала года в Брестской области продано около 50 объектов неиспользуемого государственного имущества на сумму свыше Br1,3 млн. В соответствии с порядком распределения средств половина этой суммы направляется государственным балансодержателям объектов, остальные деньги пополнят местные и республиканский бюджеты.

 
Теги: Брест
 
 
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