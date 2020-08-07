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Артисты массово отказались от участия в предвыборных концертах Лукашенко

07.08.2020 10:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

6 августа стало известно, что накануне выборов президента Беларуси во многих крупных городах пройдут концерты, в том числе с участием зарубежных исполнителей (в основном, российских и украинских).

После новости о концертах жители Беларуси начали массово писать звездам в соцсетях и просить их не приезжать на концерты 8 августа.

В результате многие концерты на 8 августа в поддержку Лукашенко в Минске, областных и больших районных городах с участием зарубежных артистов отменены, пишет «Наша Нива».

Российская группа Rasa отказалась от выступления в Минске 8 августа и опубликовала обращение в инстаграме.


Белорусская звезда Мэвл также отказался от выступления 8 августа в Минске.

Джаро и Ханза также написали в инстаграме, что не приедут на концерт в Минск 8 августа.



Кар-Мэн отменили свое выступление на минском мероприятии 8 августа.




Стас Пьеха отказался выступать 8 августа в Бресте (сказал, что раньше осени не ждать его в Беларуси).

Haddaway вообще не знал, что выступает 8 августа в Гомеле, поэтому и не будет его.

Тина Кароль удалила все анонсы мероприятия 8 августа в Бобруйске (также появилось официальное заявление в паблике украинского Евровидения, что она не приедет).




Юлианна Караулова отказалась выступать 8 августа в Бресте.




Оксана Ковалевская (группа Краски) написала в инстаграме, что не выступает в Бресте 8 августа.

Леонид Агутин спросил у своих фанов, ехать ли ему на концерт 8 августа в Гродно, и принял решение — не ехать по «многочисленным и настоятельным просьбам».

Певец поблагодарил белорусов за вежливость, искренность, уважение и любовь, отметив, что эти чувства взаимны, а также пожелал им удачи и процветания.

«Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!», — добавил исполнитель.


 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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6 августа стало известно, что накануне выборов президента Беларуси во многих крупных городах пройдут концерты, в том числе с участием зарубежных исполнителей (в...
 
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