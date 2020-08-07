|
Артисты массово отказались от участия в предвыборных концертах Лукашенко
07.08.2020 10:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
6 августа стало известно, что накануне выборов президента Беларуси во многих крупных городах пройдут концерты, в том числе с участием зарубежных исполнителей (в основном, российских и украинских).
После новости о концертах жители Беларуси начали массово писать звездам в соцсетях и просить их не приезжать на концерты 8 августа.
Белорусская звезда Мэвл также отказался от выступления 8 августа в Минске.
Джаро и Ханза также написали в инстаграме, что не приедут на концерт в Минск 8 августа.
Певец поблагодарил белорусов за вежливость, искренность, уважение и любовь, отметив, что эти чувства взаимны, а также пожелал им удачи и процветания.
«Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!», — добавил исполнитель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 августа стало известно, что накануне выборов президента Беларуси во многих крупных городах пройдут концерты, в том числе с участием зарубежных исполнителей (в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)