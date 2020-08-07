ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ермошина испугалась, что беларусы сфотографируют бюллетени: говорит, это угрожает всей стране

07.08.2020 10:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Глава ЦИК Лидия Ермошина в своем новом видеообращении к избирателям вдруг высказалась о платформе «Голос», которая призвана устроить альтернативный подсчет голосов беларусов на выборах. Чиновница назвала сервис «политической аферой», «вредным и просто преступным» проектом.

«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки», – заявила Ермошина.

По ее версии, «Голос» организует теневой ЦИК – вот чем он на самом деле занимается. А использование платформы представляет опасность как для каждого юзера по отдельности (ведь он передает сервису номер своего телефона, и бог знает, что случится после этого), так и для всего государства в целом. Ермошина взолнована.

Напоним, система «Голос» предлагает избирателям в день выборов фотографировать свои заполненные бюллетени и присылать их боту в Viber или Telegram. Такой подсчет, по мнению авторов проекта, позволит получить настоящие данные о количестве проголосовавших за альтернативных кандидатов в президенты. На данный момент к «Голосу» присоединились уже более 900 тысяч человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ЦИК Лидия Ермошина в своем новом видеообращении к избирателям вдруг высказалась о платформе «Голос», которая призвана устроить альтернативный подсчет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Артисты массово отказались от участия в предвыборных концертах Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика