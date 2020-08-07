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Ермошина испугалась, что беларусы сфотографируют бюллетени: говорит, это угрожает всей стране
Источник материала: KYKY>
Глава ЦИК Лидия Ермошина в своем новом видеообращении к избирателям вдруг
«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки», – заявила Ермошина.
По ее версии, «Голос» организует теневой ЦИК – вот чем он на самом деле занимается. А использование платформы представляет опасность как для каждого юзера по отдельности (ведь он передает сервису номер своего телефона, и бог знает, что случится после этого), так и для всего государства в целом. Ермошина взолнована.
Напоним, система «
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Глава ЦИК Лидия Ермошина в своем новом видеообращении к избирателям вдруг высказалась о платформе «Голос», которая призвана устроить альтернативный подсчет...
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