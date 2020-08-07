Ермошина испугалась, что беларусы сфотографируют бюллетени: говорит, это угрожает всей стране

Источник материала: KYKY

Глава ЦИК Лидия Ермошина в своем новом видеообращении к избирателям вдруг высказалась о платформе «Голос», которая призвана устроить альтернативный подсчет голосов беларусов на выборах. Чиновница назвала сервис «политической аферой», «вредным и просто преступным» проектом.

«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки», – заявила Ермошина.

По ее версии, «Голос» организует теневой ЦИК – вот чем он на самом деле занимается. А использование платформы представляет опасность как для каждого юзера по отдельности (ведь он передает сервису номер своего телефона, и бог знает, что случится после этого), так и для всего государства в целом. Ермошина взолнована.

Напоним, система « Голос » предлагает избирателям в день выборов фотографировать свои заполненные бюллетени и присылать их боту в Viber или Telegram. Такой подсчет, по мнению авторов проекта, позволит получить настоящие данные о количестве проголосовавших за альтернативных кандидатов в президенты. На данный момент к «Голосу» присоединились уже более 900 тысяч человек.