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Изменилось движение в Могилеве на улице Королева: там появились дополнительные полосы

07.08.2020 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На участке улицы Королева в Могилеве появились дополнительные полосы для поворотов, сообщает УВД. Водителей просят учитывать изменение в организации движения.

Изменения внесли на участке улицы Королева от регулируемого пешеходного перехода около остановки «Завод «Электродвигатель» до проспекта Мира. Дополнительные полосы появились для поворотов налево на улицы Народного Ополчения, переулок Тульский и проспект Мира.

 
Теги: Могилев
 
 
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