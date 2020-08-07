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Изменилось движение в Могилеве на улице Королева: там появились дополнительные полосы
Источник материала: Tut.by
На участке улицы Королева в Могилеве появились дополнительные полосы для поворотов,
Изменения внесли на участке улицы Королева от регулируемого пешеходного перехода около остановки «Завод «Электродвигатель» до проспекта Мира. Дополнительные полосы появились для поворотов налево на улицы Народного Ополчения, переулок Тульский и проспект Мира.
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Дополнительные полосы появились для поворотов налево.
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