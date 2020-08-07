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В Минэнерго показали, как идёт процесс загрузки топлива в ядерный реактор БелАЭС

07.08.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первую электроэнергию на Белорусской АЭС планируется получить осенью.

В Минэнерго показали, как идёт процесс загрузки топлива в ядерный реактор БелАЭС

"Сегодня на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции начата загрузка топлива в ядерный реактор, это один из этапов сооружения АЭС. Всего будет загружено 163 тепловыделяющие сборки. Это полная загрузка реактора топливом. Первые киловатт-часы планируется произвести и выдать в сеть этой осенью", - отметил министр.

В Минэнерго показали, как идёт процесс загрузки топлива в ядерный реактор БелАЭС

В Минэнерго показали, как идёт процесс загрузки топлива в ядерный реактор БелАЭС

В Минэнерго показали, как идёт процесс загрузки топлива в ядерный реактор БелАЭС

 
 
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  Первую электроэнергию на Белорусской АЭС планируется получить осенью. "Сегодня на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции начата загрузка...
 
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