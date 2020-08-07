В Минэнерго показали, как идёт процесс загрузки топлива в ядерный реактор БелАЭС

Источник материала: Виртуальный Брест

Первую электроэнергию на Белорусской АЭС планируется получить осенью.





"Сегодня на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции начата загрузка топлива в ядерный реактор, это один из этапов сооружения АЭС. Всего будет загружено 163 тепловыделяющие сборки. Это полная загрузка реактора топливом. Первые киловатт-часы планируется произвести и выдать в сеть этой осенью", - отметил министр.











