Суд в Лунинце приговорил рыбаков-браконьеров к двум годам колонии

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Лунинецкого района вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной добыче рыбы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.





Безработные жители Столинского района попались с незаконным уловом в мае. Мужчины рыбачили на озере в пойме Припяти на территории Лунинецкого района, в запретные для ловли сроки, запрещенным способом. С использованием сетей и маломерного судна браконьеры выловили сто особей рыбы разных видов (язя, леща, плотвы, жереха, окуня, чехони, синца и ерша). Причиненный их действиями ущерб оценен в Br32,6 тыс.

Суд признал троих мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 60 базовых величин (1 БВ - Br27). Также с обвиняемых в солидарном порядке будет взыскана в доход государства стоимость незаконно добытой продукции рыболовства в сумме Br611,5.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.