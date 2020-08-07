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В Бресте наезд на 5-летнюю девочку пешехода
07.08.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 12.50.
По предварительной информации: 27-летняя водитель автомобиля «Ниссан», двигалась по улице Гаврилова.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 12.50. По предварительной информации: 27-летняя водитель автомобиля «Ниссан», двигалась по улице Гаврилова....
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