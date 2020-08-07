В Бресте наезд на 5-летнюю девочку пешехода

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 12.50.





По предварительной информации: 27-летняя водитель автомобиля «Ниссан», двигалась по улице Гаврилова.

На перекрестке с улицей Московской, при повороте направо, женщина не уступила дорогу и совершила наезд на 5-летнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП девочка госпитализирована. Проводится проверка.



Госавтоинспекция призывает при участии в дорожном движении быть предельно внимательными и осторожными, особенно про проезде пешеходных переходов и велодорожек, заранее прогнозировать дорожную обстановку. Помните, что при подъезде к дворовым территориям, пешеходным переходам, при въезде во двор, скорость автомобиля должна быть минимальной. Будьте бдительны и не отвлекайтесь!