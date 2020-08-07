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В Бресте наезд на 5-летнюю девочку пешехода

07.08.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 12.50.

В Бресте наезд на 5-летнюю девочку пешехода

По предварительной информации: 27-летняя водитель автомобиля «Ниссан», двигалась по улице Гаврилова.
На перекрестке с улицей Московской, при повороте направо, женщина не уступила дорогу и совершила наезд на 5-летнюю девочку-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги по пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП девочка госпитализирована. Проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает при участии в дорожном движении быть предельно внимательными и осторожными, особенно про проезде пешеходных переходов и велодорожек, заранее прогнозировать дорожную обстановку. Помните, что при подъезде к дворовым территориям, пешеходным переходам, при въезде во двор, скорость автомобиля должна быть минимальной. Будьте бдительны и не отвлекайтесь!

 
 
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  Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 12.50. По предварительной информации: 27-летняя водитель автомобиля «Ниссан», двигалась по улице Гаврилова....
 
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