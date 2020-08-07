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Новости экономики за 07.08.2020

07.08.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кто будет распоряжаться бюджетными средствами, выделенными на бесплатные попытки ЭКО. На каком уровне сегодня золотой запас страны? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 07.08.2020

Высокий урожай свеклы привел к падению мировых цен на сахар и сделал его востребованным за рубежом товаром.

В этом сезоне экспортное предложение сахара из России превышает предложение Кубы и Евросоюза. Лидером по поставкам будет Бразилия, которая в этом сезоне поставит в другие страны 24 миллиона тонн сахара.

Золотовалютный запас Беларуси составляет более 8 миллиардов долларов

В условиях, когда производство сахара превышает уровень его потребления, нужно стимулировать его экспорт как в страны ЕАЭС, так и на другие зарубежные рынки. Цены на белорусский сахар будут конкурентоспособными. Уже сейчас для оптимизации затрат сахарных заводов правительство приняло ряд решений по снижению стоимости энергоресурсов. Также оказана дополнительная кредитная поддержка на льготных условиях.

МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ ИНСТРУКЦИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО ИЗ БЮДЖЕТА

Новости экономики за 07.08.2020

Утверждена инструкция о порядке финансирования расходов на ЭКО за счет средств республиканского бюджета. Согласно документу, распорядителем бюджетных средств, выделенных на предоставление супружеским парам бесплатных попыток ЭКО, является Минздрав. Организации здравоохранения, где проводятся бесплатные попытки ЭКО, должны предоставлять в профильное ведомство заявки. Напомним, право на одну бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения предусмотрено указом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РЕЗКО АКТИВИЗИРОВАЛСЯ

Новости экономики за 07.08.2020

Автомобильный рынок резко активизировался. В июле дилеры продали более 4 тысяч легковых авто. Продажи выросли на 42 %.

Положительная динамика отмечается и в Европе. В прошлом месяце впервые с начала кризиса в Германии почти прекратилось падение показателей продаж автомобилей, поскольку покупатели воспользовались временным снижением налога на добавленную стоимость. Автомобильный рынок Великобритании начал восстанавливаться вслед за открытием дилерских центров. Продажи новых машин населению в июле выросли на 20 %, бизнесу – на 5,2 %.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
 
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Новости Беларуси. Кто будет распоряжаться бюджетными средствами, выделенными на бесплатные попытки ЭКО. На каком уровне сегодня золотой запас страны? Деловой...
 
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