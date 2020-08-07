Золотовалютный запас Беларуси составляет более 8 миллиардов долларов

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Резервные активы страны прибавили 61 миллион долларов благодаря увеличению стоимости монетарного золота и поступлениям валюты в казну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотовалютный запас на 1 августа – 8 миллиардов 857 миллионов долларов. За предыдущий месяц погасили внешние и внутренние долги на 422 миллионов долларов.





По планам резервные активы республики на начало 2021 года должны быть не меньше 7,3 миллиарда долларов.