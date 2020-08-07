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Власти Ливана: причиной взрыва в Бейруте могло быть вмешательство извне
Источник материала: ОНТ
Ливанские власти в лице главы государства Мишеля Ауна заявляют, что следователи рассматривают несколько версий взрыва в порту Бейрута, в их числе - халатность, несчастный случай и вмешательство извне. Об этом
Он добавил, что следователям предстоит узнавать, каким образом взрывчатый материал оказался на складе.
Напомним, 4 августа мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Взрывная волна уничтожила и повредила половину города и десятки домов, свыше 300 тысяч жителей остались без крыши над головой. Пострадали около пяти тысяч человек, число погибших – около 150 человек. Причиной трагедии, по информации МВД страны, стало возгорание свыше 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры – ее конфисковали таможенные службы несколько лет назад и хранили в ненадлежащих условиях.
По данному делу ранее были задержаны 18 человек – руководитель таможни, работники и директор порта, где хранилась аммиачная селитра.
Фото: alarabiya.net
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Ливанские власти в лице главы государства Мишеля Ауна заявляют, что следователи рассматривают несколько версий взрыва в порту Бейрута, в их числе - халатность,...
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