Власти Ливана: причиной взрыва в Бейруте могло быть вмешательство извне

Источник материала: ОНТ

Ливанские власти в лице главы государства Мишеля Ауна заявляют, что следователи рассматривают несколько версий взрыва в порту Бейрута, в их числе - халатность, несчастный случай и вмешательство извне. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства с использованием ракеты, бомбы или другого действия» - сказал глава государства.

Он добавил, что следователям предстоит узнавать, каким образом взрывчатый материал оказался на складе.

Напомним, 4 августа мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Взрывная волна уничтожила и повредила половину города и десятки домов, свыше 300 тысяч жителей остались без крыши над головой. Пострадали около пяти тысяч человек, число погибших – около 150 человек. Причиной трагедии, по информации МВД страны, стало возгорание свыше 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры – ее конфисковали таможенные службы несколько лет назад и хранили в ненадлежащих условиях.

По данному делу ранее были задержаны 18 человек – руководитель таможни, работники и директор порта, где хранилась аммиачная селитра.

Фото: alarabiya.net

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