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Возвращение Лиги чемпионов! «Манчестер Сити» принимает «Реал». Онлайн

07.08.2020 21:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Мы этого ждали несколько месяцев, и вот наконец-то сегодня возвращается главный клубный турнир Европы. Да еще каким матчем!

Сегодня в Англии встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команде Зидана предстоит нелегкая задача, чтобы выйти в четвертьфинал состязания — ведь дома они проиграли «горожанам» со счетом 1:2.


Фото: Reuters

SPORT.TUT.BY ведет онлайн матча.

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Возвращение главного клубного турнира после нескольких месяцев.
 
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