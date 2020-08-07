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Возвращение Лиги чемпионов! «Манчестер Сити» принимает «Реал». Онлайн
Источник материала: Tut.by
Мы этого ждали несколько месяцев, и вот наконец-то сегодня возвращается главный клубный турнир Европы. Да еще каким матчем!
Сегодня в Англии встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команде Зидана предстоит нелегкая задача, чтобы выйти в четвертьфинал состязания — ведь
SPORT.TUT.BY ведет онлайн матча.
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Возвращение главного клубного турнира после нескольких месяцев.
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