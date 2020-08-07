Возвращение Лиги чемпионов! «Манчестер Сити» принимает «Реал». Онлайн

Источник материала: Tut.by

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Мы этого ждали несколько месяцев, и вот наконец-то сегодня возвращается главный клубный турнир Европы. Да еще каким матчем!

Сегодня в Англии встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Команде Зидана предстоит нелегкая задача, чтобы выйти в четвертьфинал состязания — ведь дома они проиграли «горожанам» со счетом 1:2 .



Фото: Reuters

SPORT.TUT.BY ведет онлайн матча.

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