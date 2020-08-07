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Жительница Австрии нашла у дороги мусорный пакет с 16 тысячами евро
Источник материала: ОНТ
26-летняя жительница Австрии нашла мусорный пакет с 16 тысячами евро. Женщина сдала деньги в полицию. Историю
Женщина увидела пакет у дороги и решила, что кто-то поленился выбросить мусор. Оказалось, что пакет полон монет и купюр. В общей сложности австрийка обнаружила около 16 тысяч евро.
Женщина немедленно отправилась в полицию. Оказалось, что деньги уже искали. 28-летний мужчина случайно оставил пакет на дороге и обратился за помощью к правоохранителям. Полиция вернула найденные деньги владельцу.
Фото: РИА «Новости» / Руслан Кривобок
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26-летняя жительница Австрии нашла мусорный пакет с 16 тысячами евро. Женщина сдала деньги в полицию. Историю рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на Kronen Zeitung....
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