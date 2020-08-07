ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жительница Австрии нашла у дороги мусорный пакет с 16 тысячами евро

07.08.2020 22:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жительница Австрии нашла у дороги мусорный пакет с 16 тысячами евро

26-летняя жительница Австрии нашла мусорный пакет с 16 тысячами евро. Женщина сдала деньги в полицию. Историю рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на Kronen Zeitung.

Женщина увидела пакет у дороги и решила, что кто-то поленился выбросить мусор. Оказалось, что пакет полон монет и купюр. В общей сложности австрийка обнаружила около 16 тысяч евро.

Женщина немедленно отправилась в полицию. Оказалось, что деньги уже искали. 28-летний мужчина случайно оставил пакет на дороге и обратился за помощью к правоохранителям. Полиция вернула найденные деньги владельцу.

Фото: РИА «Новости» / Руслан Кривобок

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26-летняя жительница Австрии нашла мусорный пакет с 16 тысячами евро. Женщина сдала деньги в полицию. Историю рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на Kronen Zeitung....
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы-2020: почему явка избирателей на досрочном голосовании выше, чем в предыдущие электоральные кампании? Рубрика «Будет дополнено»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика