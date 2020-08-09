Стильные, с красивыми террасами для утреннего кофе - выбрали современные дачи под Минском

Источник материала: Tut.by

REALTY.TUT.BY изучил загородный рынок недвижимости и посмотрел, почем в последний месяц лета продаются дачи, в которые не придется вкладывать деньги после покупки. Где они и почем продаются — в материале.

СТ «Лесная сказка»

Дача расположена в 24 км от МКАД в мядельском направлении (д. Жуковка). На участке в 5,7 сотки расположены дома с баней, а также садовый домик с летней кухней, а также беседка.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Отопление в доме печное, вода сезонная. В саду растут яблони, чернослив, сливы, вишня, виноград, крыжовник, смородина, малина. Продается дача за 15 тысяч долларов в эквиваленте.

СТ «Трактор»

В садоводческом товариществе рядом с Колодищами продается дачный дом площадью 60 квадратных метров. Дом из дерева, двухуровневый. Отопление печное, вода сезонная, канализация местная (не введена в дом).



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 6,5 сотки, с хозпостройками и беседкой. Продается за 20 тысяч долларов в эквиваленте.

СТ «Лувр»

Дача расположена в 25 км от МКАД в мядельском направлении. Дом из блоков, обшит вагонкой; площадь — 52 квадратных метра. Отопление паровое на твердом топливе, вода сезонная (разведена по дому), канализация местная.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 7 соток. Продается за 25 тысяч долларов в эквиваленте (возможен торг).

СТ «Авторемонтник 124»

Дача расположена в Молодечненском районе (аг. Олехновичи). Дом двухэтажный, площадью 85 квадратных метров. Отапливается печью и камином, есть водопровод. В доме есть вся необходимая мебель и бытовая техника (холодильник, стиральная машина, газовая плита, газ. обогреватель, бойлеры).



Фото: anzdom.by



Фото: anzdom.by



Фото: anzdom.by

Участок — 5 соток, с садом, баней и хозпостройками. Продается дача за 28 тысяч долларов в эквиваленте.

СТ «Родник-2009»

Дача расположена в 25 км от МКАД в раковском направлении. Дом сборно-щитовой, площадью 25 квадратных метров. Водопровод центральный, есть также скважина.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 8 соток. Есть летний душ и санузел на улице. Продается дача за 35 тысяч долларов в эквиваленте.

СТ «Динамовец»

Дача расположена в 13 км от МКАД в молодечненском направлении (рядом д. Вышково). Дом каркасный, 2018 года постройки, площадью 88,7 квадратного метра. В доме две спальни, гостиная-кухня с террасой. Отопление электрическое, вода сезонная, канализация местная.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 6 соток, со вторым домом для летней кухни, душевой зоны с санузлом (все коммуникации подведены). Также есть подвал-гараж по всему периметру дома. Продается дача за 40,2 тысячи долларов в эквиваленте.

СТ «Мацки»

Дача расположена в 22 км от МКАД в мядельском направлении. Дом площадью 88 квадратных метров, строился из газосиликатных блоков на монолитном фундаменте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В доме высокие потолки, есть санузел с душевой кабиной, стиральной машиной и бойлером. Отопление паровое, вода сезонная, канализация центральная.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Участок — 9,8 сотки, с газоном, плодовыми деревьями и зоной барбекю. Также запланирована баня с небольшой террасой. Продается дача за 48 тысяч долларов в эквиваленте.