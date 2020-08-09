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Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами
Источник материала: Tut.by
Сегодня, после восьми утра 9 августа, пользователи из Минска стали сообщать о проблемах с некоторыми сервисами. Рассказываем, что известно.
Вот что сообщают нам читатели: «Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса», «Очень медленно загружается YiuTube», «Отваливаются Google-сервисы», «За Минском и в Минске не открывается платформа zubr.in», «Не открывается сайт Виктора Бабрико», «В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами рб. внутренние сайты рб еще работают, мессенджеры тоже».
В
И на форуме игры World of Tanks
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