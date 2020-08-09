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Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами

09.08.2020 09:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, после восьми утра 9 августа, пользователи из Минска стали сообщать о проблемах с некоторыми сервисами. Рассказываем, что известно.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Вот что сообщают нам читатели: «Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса», «Очень медленно загружается YiuTube», «Отваливаются Google-сервисы», «За Минском и в Минске не открывается платформа zubr.in», «Не открывается сайт Виктора Бабрико», «В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами рб. внутренние сайты рб еще работают, мессенджеры тоже».

В Telegram-чате минчан сообщают о проблемах с VPN-сервисами, в частности, с TunnelBear (напомним, что накануне этот сервис подарил белорусам 10 Гб бесплатных данных). А также с сервисом 1.1.1.1. С Tor и VPN в браузере Opera пока проблем нет, и работает анонимайзер Psiphon Pro.

И на форуме игры World of Tanks сообщают о проблемах с сервером.

 
Теги: Минск
 
 
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