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Для белорусов, проживающих за рубежом, работает 44 избирательных участка в 36 государствах

09.08.2020 10:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для граждан нашей страны 9 августа работают 44 избирательных участка в 36 государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование продлится с 8 утра до 8 вечера по местному времени.

Для белорусов, проживающих за рубежом, работает 44 избирательных участка в 36 государствах

Для белорусов, проживающих за рубежом, работает 44 избирательных участка в 36 государствах

Больше всего участков на территории Польши и России – по три в каждой стране. В Польше отдать свой голос можно в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске. 

В России участки организованы в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. По два участка образовано в США, Германии, Турции и Латвии.

Для белорусов, проживающих за рубежом, работает 44 избирательных участка в 36 государствах

За рубежом проживает чуть более 5 300 белорусов, обладающих избирательным правом. Это менее 1 % от всего электората. Участки для голосования открыты в посольствах и генконсульствах. На сайтах наших диппредставительств размещена дополнительная информация для избирателей, находящихся в других государствах.    

Люди в материале: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
 
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Новости Беларуси. Для граждан нашей страны 9 августа работают 44 избирательных участка в 36 государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование...
 
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