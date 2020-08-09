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Для белорусов, проживающих за рубежом, работает 44 избирательных участка в 36 государствах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для граждан нашей страны 9 августа работают 44 избирательных участка в 36 государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование продлится с 8 утра до 8 вечера по местному времени.
Больше всего участков на территории Польши и России – по три в каждой стране. В Польше отдать свой голос можно в Варшаве, Белостоке и Бяла-Подляске.
В России участки организованы в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. По два участка образовано в США, Германии, Турции и Латвии.
За рубежом проживает чуть более 5 300 белорусов, обладающих избирательным правом. Это менее 1 % от всего электората. Участки для голосования открыты в посольствах и генконсульствах. На сайтах наших диппредставительств размещена дополнительная информация для избирателей, находящихся в других государствах.
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Новости Беларуси. Для граждан нашей страны 9 августа работают 44 избирательных участка в 36 государствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование...
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