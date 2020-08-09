Первые избиратели отдали свои голоса

Избирательный участок для голосования №1 расположен в административном здании средней школы №1 им. В.Ф.Купревича. Участок находится в удобном месте, в центре жилого микрорайона города. Свою работу он начал в 8.00, и сразу принял первых избирателей. Голосование здесь проходит по отлаженной системе: регистрация, получение бюллетеня, собственно сам выбор и вбрасывание листа в урну для голосования. Соблюдены и санитарно-эпидемиологические требования: есть средства индивидуальной защиты, антисептики.

К слову, всего в районе открыто 35 участков для голосования. Сегодня они будут работать до 20.00.

Корр. «КС».























