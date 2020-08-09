Избирательный участок для голосования №1 расположен в административном здании средней школы №1 им. В.Ф.Купревича. Участок находится в удобном месте, в центре жилого микрорайона города. Свою работу он начал в 8.00, и сразу принял первых избирателей. Голосование здесь проходит по отлаженной системе: регистрация, получение бюллетеня, собственно сам выбор и вбрасывание листа в урну для голосования. Соблюдены и санитарно-эпидемиологические требования: есть средства индивидуальной защиты, антисептики.

К слову, всего в районе открыто 35 участков для голосования. Сегодня они будут работать до 20.00.

Корр. «КС».

Первые избиратели отдали свои голоса

Первые избиратели отдали свои голоса

Первые избиратели отдали свои голоса

Первые избиратели отдали свои голоса

Первые избиратели отдали свои голоса

Первые избиратели отдали свои голоса