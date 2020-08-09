Лукашенко назвал избирательную кампанию 2020 года одной из самых сложных в своей карьере

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал электоральную кампанию 2020 года одной из самых сложных в своей политической карьере. Об этом сообщает БЕЛТА.

В ходе общения с журналистами, после голосования на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры, Президента спросили о том, является ли нынешняя кампания самой сложной для него.

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