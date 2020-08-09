Выборы на Мичуринском участке

Источник материала: Горецкий вестник



На Мичуринском участке № 10, расположенном в административном здании УКПП «Коммунальник», голосование с самого утра идет активно.















Как отмечают члены комиссии, все проходит спокойно, при общении с избирателями чувствуется праздничное настроение.

Председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Наталья Ковалева после голосования поделилась своими впечатлениями. Наталья Николаевна рассказала, что день выборов очень важен. В результате голосования наших соотечественников будет определен курс дальнейшего развития нашей страны. Каждый из нас должен, отбросив эмоции, сделать свой выбор. Ведь нам хочется и дальше жить под мирным небом, спокойно работать и растить своих детей и внуков.

















Текст — Ольга Киммель

Фото — Михаил Левцов