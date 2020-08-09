Мнения: калинковичане о выборах

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Людмила Сахаревич:

— Я знаю, что отдала свой голос за самого достойного кандидата в Президенты. Я просто не могла не прийти и не поддержать его. За ним — светлое будущее нашей родины. Я голосую за стабильность, мир и покой в Беларуси.