— Я знаю, что отдала свой голос за самого достойного кандидата в Президенты. Я просто не могла не прийти и не поддержать его. За ним — светлое будущее нашей родины. Я голосую за стабильность, мир и покой в Беларуси.
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Мнения: калинковичане о выборах
09.08.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны
Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны
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Людмила Сахаревич: — Я знаю, что отдала свой голос за самого достойного кандидата в Президенты. Я просто не могла не
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