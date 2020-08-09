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Наблюдатели от СНГ считают, что противоэпидемические меры на участках обоснованы

09.08.2020 13:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наблюдатели от СНГ считают, что противоэпидемические меры на участках обоснованы

Противоэпидемические меры, которые предпринимаются на избирательных участках во время выборов президента, являются обоснованными, а не надуманными ради препятствия волеизъявлению. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси Сергей Лебедев на участке №42 в Минскепишет БЕЛТА.

Также Сергей Лебедев подчеркнул, что противоэпидемические меры, предпринимаемые в Беларуси, являются оправданными.

ФОТО: БЕЛТА 



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Теги: Минск
 
 
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Противоэпидемические меры, которые предпринимаются на избирательных участках во время выборов президента, являются обоснованными, а не надуманными ради...
 
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