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Ирина Лашук о том, как проходит экзитпол: «Никаких неприятных сюрпризов не произошло»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 августа вместе с открытием участков свою работу начал экзитпол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специально для телеканала СТВ интервьюеры Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ проводят опрос на выходе с избирательных участков. Они охватили 150 мест для голосования по Минску и Минской области. Опрашивают каждого десятого избирателя и только после сделанного выбора.
Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ, кандидат социологических наук:
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Новости Беларуси. 9 августа вместе с открытием участков свою работу начал экзитпол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специально для телеканала СТВ...
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