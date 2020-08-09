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Ирина Лашук о том, как проходит экзитпол: «Никаких неприятных сюрпризов не произошло»

09.08.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 августа вместе с открытием участков свою работу начал экзитпол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Лашук о том, как проходит экзитпол: «Никаких неприятных сюрпризов не произошло»

Специально для телеканала СТВ интервьюеры Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ проводят опрос на выходе с избирательных участков. Они охватили 150 мест для голосования по Минску и Минской области. Опрашивают каждого десятого избирателя и только после сделанного выбора.  

Ирина Лашук: Бич этих выборов – огромное количество различных опросов, «голосовалок» совершенно неграмотных

Ирина Лашук о том, как проходит экзитпол: «Никаких неприятных сюрпризов не произошло»

Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ, кандидат социологических наук:
Утром все прошло хорошо. Никаких неприятных сюрпризов не произошло, все наши интервьюеры на всех наших участках, предусмотренных нами, начали работать в 8 утра. Мы будем видеть, сколько человек опрошено, сколько человек за кого из пяти кандидатов проголосовали, в том числе количество мужчин и женщин. Поскольку в нашем исследовании предусмотрен вопрос, за кого проголосовали, и наш интервьюер отмечает пол респондента. Около 9 часов канал СТВ будет иметь возможность уже услышать итоговую цифру.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 9 августа вместе с открытием участков свою работу начал экзитпол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специально для телеканала СТВ...
 
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