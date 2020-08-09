Впервые голосующие сделали свой выбор

Источник материала: Горецкий вестник



Оживленно на Школьном участке для голосования № 1, который расположен в средней школе № 4. Как отмечают наблюдатели, активна явка избирателей. Они приходили отдать свой голос уже в первые минуты открытия участка.

















Голосуют пенсионеры, люди среднего возраста и молодежь. Многие приходят целыми семьями с детьми, внуками.

Анна и Евгений Зубковские взяли с собой детей Арину, Киру и Нику. Супруги отмечают, что необходимо с детства приучать, что все, происходящее в нашей стране, касается каждого гражданина. И в важных кампаниях республики обязательно нужно участвовать. Впрочем, сегодня они побывают на двух участках, ведь супруги прописаны в разных местах. Так что после Школьного № 1 все вместе они отправились на другой в районе академии.













Примечательно, что этом на участке поздравляли впервые голосующих не только члены комиссии, но и представители молодежного движения БРСМ. Оказалось, что на Школьном № 1 таких ребят 11. Среди них Роман Струков, Вячеслав Шеметков, Дарья Готовчик, Мария Хроменкова, Егор Беляцкий, Иван Воронцов и др.

Председатель участковой комиссии Галина Другакова адресовала им слава поздравления и отметила, что они присоединились к ответственной миссии, в которой участвуют совершеннолетние граждане Беларуси. После поздравлений она вручала ребятам памятные подарки.









Примечательно, что этом на участке поздравляли впервые голосующих не только члены комиссии, но и представители молодежного движения БРСМ. Оказалось, что на Школьном № 1 таких ребят 11. Среди них Роман Струков, Вячеслав Шеметков, Дарья Готовчик, Мария Хроменкова, Егор Беляцкий, Иван Воронцов и др.

Председатель участковой комиссии Галина Другакова адресовала им слава поздравления и отметила, что они присоединились к ответственной миссии, в которой участвуют совершеннолетние граждане Беларуси. После поздравлений она вручала ребятам памятные подарки.









Приятный сюрприз, а точнее сладкий, подготовила для впервые голосующих первый секретарь РК ОО БРСМ Марина Бандык. Она поздравила ребят и выразила надежду, что они сделали правильный выбор и голосовали разумом. Марина Бандык вместе с активистами БРСМ сестрами Алиной и Валерией Плиндовой преподнесли им мини-тортики с надписью «Выборы-2020».









Будущему программисту Роману Струкову, который учится в Витебске, 18 исполнилось только 17 июля. Он рад, что участвует в президентской кампании. Парень отметил, что для него выборы — важный момент. Отдать голос за кандидата — долг каждого гражданина. По его мнению, выбирая Президента, белорусы выбирают будущее страны.













На участке царит доброжелательная атмосфера. Все проходит согласно избирательному законодательству. По предъявлению паспорта выдают бюллетень. Выезжают группы с переносной урной и для голосования на дому.

Члены комиссии и наблюдатели находятся в средствах индивидуальной защиты. На входе всем сразу обрабатывают руки дезинфицирующими средствами, проводится уборка помещения и проветривание. Все создано и с учетом безбарьерной среды.













Эффектную женщину Валентину Синайскую трудно было не заметить среди избирателей. Выглядела она, как говорят, сногсшибательно. Сотрудница Ленинской ДШИиХР сказала, что для нее выборы — всегда праздник, поэтому и подготовилась соответствующе.

Многие избиратели, сделав свой выбор, отправлялись в буфет. Ассортимент продукции там широк. К тому же и цены приятно удивляют.













В 12 часов на крыльце школы начался концерт. Еще одни запланирован на 16.00. Так что можно прийти и насладиться прекрасными музыкальными номерами.

Стоит напомнить, двери участков для голосования закроются в 20.00. Успейте сделать свой выбор — определить будущее страны.

















Валерия Дроздовская ,фото автора