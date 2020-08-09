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Впервые голосующие сделали свой выбор

09.08.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник



Оживленно на Школьном участке для голосования № 1, который расположен в средней школе № 4. Как отмечают наблюдатели, активна явка избирателей. Они приходили отдать свой голос уже в первые минуты открытия участка.

Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор

Голосуют пенсионеры, люди среднего возраста и молодежь. Многие приходят целыми семьями с детьми, внуками.

Анна и Евгений Зубковские взяли с собой детей Арину, Киру и Нику. Супруги отмечают, что необходимо с детства приучать, что все, происходящее в нашей стране, касается каждого гражданина. И в важных кампаниях республики обязательно нужно участвовать. Впрочем, сегодня они побывают на двух участках, ведь супруги прописаны в разных местах. Так что после Школьного № 1 все вместе они отправились на другой в районе академии.

Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор

Примечательно, что этом на участке поздравляли впервые голосующих не только члены комиссии, но и представители молодежного движения БРСМ. Оказалось, что на Школьном № 1 таких ребят 11. Среди них Роман Струков, Вячеслав Шеметков, Дарья Готовчик, Мария Хроменкова, Егор Беляцкий, Иван Воронцов и др.

Председатель участковой комиссии Галина Другакова адресовала им слава поздравления и отметила, что они присоединились к ответственной миссии, в которой участвуют совершеннолетние граждане Беларуси. После поздравлений она вручала ребятам памятные подарки.

Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор

Примечательно, что этом на участке поздравляли впервые голосующих не только члены комиссии, но и представители молодежного движения БРСМ. Оказалось, что на Школьном № 1 таких ребят 11. Среди них Роман Струков, Вячеслав Шеметков, Дарья Готовчик, Мария Хроменкова, Егор Беляцкий, Иван Воронцов и др.

Председатель участковой комиссии Галина Другакова адресовала им слава поздравления и отметила, что они присоединились к ответственной миссии, в которой участвуют совершеннолетние граждане Беларуси. После поздравлений она вручала ребятам памятные подарки.

Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор

Приятный сюрприз, а точнее сладкий, подготовила для впервые голосующих первый секретарь РК ОО БРСМ Марина Бандык. Она поздравила ребят и выразила надежду, что они сделали правильный выбор и голосовали разумом. Марина Бандык вместе с активистами БРСМ сестрами Алиной и Валерией Плиндовой преподнесли им мини-тортики с надписью «Выборы-2020».

Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор

Будущему программисту Роману Струкову, который учится в Витебске, 18 исполнилось только 17 июля. Он рад, что участвует в президентской кампании. Парень отметил, что для него выборы — важный момент. Отдать голос за кандидата — долг каждого гражданина. По его мнению, выбирая Президента, белорусы выбирают будущее страны.

Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор

На участке царит доброжелательная атмосфера. Все проходит согласно избирательному законодательству. По предъявлению паспорта выдают бюллетень. Выезжают группы с переносной урной и для голосования на дому.
Члены комиссии и наблюдатели находятся в средствах индивидуальной защиты. На входе всем сразу обрабатывают руки дезинфицирующими средствами, проводится уборка помещения и проветривание. Все создано и с учетом безбарьерной среды.

Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор

Эффектную женщину Валентину Синайскую трудно было не заметить среди избирателей. Выглядела она, как говорят, сногсшибательно. Сотрудница Ленинской ДШИиХР сказала, что для нее выборы — всегда праздник, поэтому и подготовилась соответствующе.

Многие избиратели, сделав свой выбор, отправлялись в буфет. Ассортимент продукции там широк. К тому же и цены приятно удивляют.

Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор

В 12 часов на крыльце школы начался концерт. Еще одни запланирован на 16.00. Так что можно прийти и насладиться прекрасными музыкальными номерами.

Стоит напомнить, двери участков для голосования закроются в 20.00. Успейте сделать свой выбор — определить будущее страны.

Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор
Впервые голосующие сделали свой выбор


Валерия Дроздовская ,фото автора


 
Теги: Витебск
 
 
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Оживленно на Школьном участке для голосования № 1, который расположен в средней школе № 4. Как отмечают наблюдатели, активна явка избирателей. Они приходили отдать...
 
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