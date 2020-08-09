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В работе некоторых банков наблюдаются сбои
Источник материала: Tut.by
В работе некоторых банков наблюдаются сбои. Клиенты Приорбанка столкнулись с тем, что недоступны операции по платежным карточкам банка на сайтах, которые поддерживают технологию 3D- Secure. А клиенты Статусбанка сообщают, что не могут совершить оплату через приложение, потому что не приходит сеансовый пароль для подтверждения оплаты.
«Временно недоступны операции по платежным карточкам Приорбанка на сайтах, которые поддерживают технологию 3D- Secure. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем», —
3D Secure — один из этапов идентификации при оплате. Он предполагает ввод уникального для каждой операции секретного кода, который приходит в СМС на телефон.
От клиентов Статусбанка приходят сообщения, что они не могут совершить оплату через приложение, потому что не приходит сеансовый пароль для подтверждения оплаты. В колл-центре банка уточнили, что «ошибка возникает на стороне мобильного оператора связи» и попросили уточнять информацию у оператора.
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В работе некоторых банков наблюдаются сбои. Клиенты Приорбанка столкнулись с тем, что недоступны операции по платежным карточкам банка на сайтах, которые...
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