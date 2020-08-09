Источник материала: Tut.by

В работе некоторых банков наблюдаются сбои. Клиенты Приорбанка столкнулись с тем, что недоступны операции по платежным карточкам банка на сайтах, которые поддерживают технологию 3D- Secure. А клиенты Статусбанка сообщают, что не могут совершить оплату через приложение, потому что не приходит сеансовый пароль для подтверждения оплаты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Временно недоступны операции по платежным карточкам Приорбанка на сайтах, которые поддерживают технологию 3D- Secure. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем», — сообщается на сайте банка.

3D Secure — один из этапов идентификации при оплате. Он предполагает ввод уникального для каждой операции секретного кода, который приходит в СМС на телефон.

От клиентов Статусбанка приходят сообщения, что они не могут совершить оплату через приложение, потому что не приходит сеансовый пароль для подтверждения оплаты. В колл-центре банка уточнили, что «ошибка возникает на стороне мобильного оператора связи» и попросили уточнять информацию у оператора.