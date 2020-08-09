За президентскими выборами в Беларуси следят более 240 международных наблюдателей

Источник материала: ОНТ

Парламентарии, члены ЦИК, аккредитованные дипломаты – за ходом электоральной кампании по выборам Президента страны по традиции следят не только национальные, но и международные наблюдатели.

Центризбирком Беларуси аккредитовал их более 240 человек. Из них почти 180 – от СНГ. В мониторинговую группу вошли представители 8 стран, таких как Азербайджан, Армения, Россия, Казахстан, Молдова.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ: «У нас у всех такое же желание, как у большинства граждан Беларуси: чтобы выборы прошли спокойно, организованно, чтобы достойный кандидат получил большинство голосов избирателей. И самое главное, я много раз говорил об этом: выборы – явление временное. А вот чтобы после выборов была в Беларуси счастливая, благополучная, с поступательным развитием, мирная жизнь. Но и все наблюдатели из стран содружества заинтересованы в сохранении братских отношений с Беларусью».

Международные наблюдатели уже работают по всем областям страны: отмечают прозрачность выборов и хорошую организацию. Помимо удобства расположения избирательных участков, сегодня говорят об актуальном: соответствии инклюзивным нормам, наличии средств индивидуальной защиты и специализированных кабинок. Особое внимание делегаты обратили на высокую явку избирателей.

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