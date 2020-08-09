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За президентскими выборами в Беларуси следят более 240 международных наблюдателей
Источник материала: ОНТ
Парламентарии, члены ЦИК, аккредитованные дипломаты – за ходом электоральной кампании по выборам Президента страны по традиции следят не только национальные, но и международные наблюдатели.
Центризбирком Беларуси аккредитовал их более 240 человек. Из них почти 180 – от СНГ. В мониторинговую группу вошли представители 8 стран, таких как Азербайджан, Армения, Россия, Казахстан, Молдова.
Международные наблюдатели уже работают по всем областям страны: отмечают прозрачность выборов и хорошую организацию. Помимо удобства расположения избирательных участков, сегодня говорят об актуальном: соответствии инклюзивным нормам, наличии средств индивидуальной защиты и специализированных кабинок. Особое внимание делегаты обратили на высокую явку избирателей.
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Парламентарии, члены ЦИК, аккредитованные дипломаты – за ходом электоральной кампании по выборам Президента страны по традиции следят не только национальные, но...
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