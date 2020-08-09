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Михаил Орда: «Выборы сегодня проходят и организованы согласно нашим законам»

09.08.2020 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свой выбор сделал 9 августа и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Михаил Орда: «Выборы сегодня проходят и организованы согласно нашим законам»

Надо отметить, что от этой организации в наблюдении за выборами задействованы более 9 тысяч специалистов. Глава ФПБ рассказал, как на данный момент организован процесс.    

Михаил Орда: «Выборы сегодня проходят и организованы согласно нашим законам»

По словам Михаила Орды, работа участковых комиссий строится в соответствии с законодательством, каких-то ярко выраженных нарушений наблюдатели не зафиксировали. Помимо этого, глава федерации призвал белорусов ответственно отнестись и к своему выбору и в целом к ходу избирательной кампании.  

Михаил Орда: «Выборы сегодня проходят и организованы согласно нашим законам»

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:  
Выборы сегодня проходят и организованы согласно нашим законам. Большое количество от профсоюзов наблюдателей сегодня на участках наблюдают за выборами, мы специально организовали эту работу, чтобы самим четко понимать и видеть. Для того, чтобы мы могли потом объективно сказать, как у нас проходили выборы в Беларуси. Сегодня самое главное – это соблюдение норм закона, и тех рекомендаций мы придерживаемся, которые рекомендует Центральная избирательная комиссия.  

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Новости Беларуси. Свой выбор сделал 9 августа и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Надо...
 
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