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Михаил Орда: «Выборы сегодня проходят и организованы согласно нашим законам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свой выбор сделал 9 августа и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам Михаила Орды, работа участковых комиссий строится в соответствии с законодательством, каких-то ярко выраженных нарушений наблюдатели не зафиксировали. Помимо этого, глава федерации призвал белорусов ответственно отнестись и к своему выбору и в целом к ходу избирательной кампании.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
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Новости Беларуси. Свой выбор сделал 9 августа и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Надо...
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