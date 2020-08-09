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ЦИК: Явка избирателей по состоянию на 14:00 составила 65,19%
Источник материала: ОНТ
По состоянию на 14:00 явка избирателей на президентских выборах составила 65,19%. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов.
В Гомельской области явка избирателей составила 75,83%, в Могилевской области – 72,57%, в Брестской – 63,05%, в Витебской – 67,35%, в Гродненской – 65,75%, в Минской – 64,21%, в Минске – 52,03%.
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По состоянию на 14:00 явка избирателей на президентских выборах составила 65,19%. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов. В Гомельской области явка...
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