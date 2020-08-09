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ЦИК: Явка избирателей по состоянию на 14:00 составила 65,19%

09.08.2020 15:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК: Явка избирателей по состоянию на 14:00 составила 65,19%

По состоянию на 14:00 явка избирателей на президентских выборах составила 65,19%. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов.

В Гомельской области явка избирателей составила 75,83%, в Могилевской области – 72,57%, в Брестской – 63,05%, в Витебской – 67,35%, в Гродненской – 65,75%, в Минской – 64,21%, в Минске – 52,03%.

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Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 14:00 явка избирателей на президентских выборах составила 65,19%. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов. В Гомельской области явка...
 
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