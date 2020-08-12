Вечером 9 августа жители микрорайона Грушевка собрались возле участка для голосования в школе №3. Им сообщили, что с перевесом в 70% победила Светлана Тихановская. Люди провожали комиссию, которая объявила результат честного подсчета голосов, аплодисментами и криками «Молодцы».





Ежедневник » обратился за подробностями к аккредитованному наблюдателю участка №248. «Нас всех жестоко обманули», - сказал наблюдатель Дмитрий Бусел. Он поведал странную историю с элементами театральной постановки. Узнав о мини-празднике на Грушевке, «» обратился за подробностями к аккредитованному наблюдателю участка №248. «Нас всех жестоко обманули», - сказал наблюдатель. Он поведал странную историю с элементами театральной постановки.





Призывали к совести записками через окно





В день основного голосования, 9 августа, всех независимых наблюдателей оставили на улице у входа в школу. Вечером, без 1-й минуты 8 часов, Дмитрий и его коллеги попытались пройти на участок, чтобы проконтролировать подсчет голосов. Но дверь уже была заперта. Наблюдатели стали звонить в комиссию по телефону, но им ответили, что на участок не пустят. Пришлось наблюдать через окно.





Комиссия из холла, где проходило голосование, переместилась в актовый зал – из окна его почти не видно. «Мы не видели, как разгружали урну, как велся подсчет голосов», - сказал Дмитрий Бусел.





«Позже нам было видно, что перед членами комиссии были разложены стопочки, они долгое время с ними ничего не делали. Директор школы, Наталья Хомякова, с какой-то бумагой убегала в свой кабинет. Члены комиссии многократно кому-то звонили, с кем-то переписывались, приносили кофейник, чай пили. Но протокол утверждать не спешили, чего-то ждали».





Наблюдатели писали на листках бумаги сообщения и показывали членам комиссии через окно. «Мы призывали их к совести, чтобы они считали честно. Потом пытались добиться обнародования результатов голосов. Когда они замечали наши записки, просто ухмылялись».





Наконец комиссия приняла какое-то решение. «Они позвали меня и второго наблюдателя, Михаила, внутрь. Зампредседателя комиссии Валентина Барбук показала нам ксерокопию, в которой от руки были написаны цифры. Сказала, что это копия протокола. Она позволила ее сфотографировать и попросила огласить цифры людям, стоящим снаружи и ожидающим результатов».





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Подписей на документе не было, однако наблюдатели поверили словам должностного лица. Они вышли к людям и сообщили результаты. Начался маленький праздник. Выходящую из школы комиссию граждане провожали, как героев.





Утром что-то пошло не так…





На следующий день Дмитрий решил убедиться в полученной вчера вечером информации. Он отправился в школу – по правилам, там в общем доступе должен висеть официальный протокол. «В школе я обратился к учительнице, которая являлась членом комиссии. Она мне ответила: “Нету никакого протокола. Кто-то вчера выхватил и убежал с ним».





Тогда наблюдатель отправился на заседание территориальной комиссии. На ней были озвучены результаты по всему округу: 89 тысяч голосов за Лукашенко и 18 тысяч – за Тихановскую.





Дмитрий Бусел попросил сообщить результаты голосования отдельно по участку №248. Председатель вынес это предложение на рассмотрение комиссии: все члены единогласно проголосовали против.





Результатов Дмитрий и другие жители района так и не узнали.