"Еще есть пространство для диалога": Польша предложила посредничество между властями и оппозицией в Беларуси

kp.by Варшава предложила себя в качестве посредника в переговорах между властями Беларуси и оппозицией, сообщила пресс-служба МИДа Польши, передает





Так глава польского дипведомства выразил глубокую озабоченность из-за жестокого умиротворения послевыборных демонстраций и призвал прекратить нагнетание ситуации, начать уважать основные права человека.





- Еще есть пространство для диалога, - заявил Яцек Чапутович.





Ранее, 11 августа с подобными призывом обратились к белорусским властями, кроме Чапутовича, и его украинский и литовский коллеги.





Главы МИД стран «Люблинского треугольника» - Литвы, Польши и Украины призвали власти Беларуси не применять силу против граждан и освободить всех задержанных во время протестов.





- Сложившаяся ситуация может быть решена только путем диалога. В случае такой необходимости мы заявляем о готовности оказать поддержку, чтобы облегчить такой диалог между властями и протестующими, - говорится в заявлении.





Ранее белорусский МИД заявлял о готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами. Но призывал зарубежных коллег не делать поспешных выводов, обещая предоставить неопровержимые факты о вмешательствах из-за границы.





Однако "неопровержимые" факты власти обещали и месяц-два назад, но их нет до сих пор.