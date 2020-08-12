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"Еще есть пространство для диалога": Польша предложила посредничество между властями и оппозицией в Беларуси

12.08.2020 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявил глава польского МИДа Яцек Чапутович

Варшава предложила себя в качестве посредника в переговорах между властями Беларуси и оппозицией, сообщила пресс-служба МИДа Польши, передает kp.by

Так глава польского дипведомства выразил глубокую озабоченность из-за жестокого умиротворения послевыборных демонстраций и призвал прекратить нагнетание ситуации, начать уважать основные права человека.

- Еще есть пространство для диалога, - заявил Яцек Чапутович.

Ранее, 11 августа с подобными призывом обратились к белорусским властями, кроме Чапутовича, и его украинский и литовский коллеги. 

Главы МИД стран «Люблинского треугольника» - Литвы, Польши и Украины призвали власти Беларуси не применять силу против граждан и освободить всех задержанных во время протестов.

- Сложившаяся ситуация может быть решена только путем диалога. В случае такой необходимости мы заявляем о готовности оказать поддержку, чтобы облегчить такой диалог между властями и протестующими, - говорится в заявлении.

Ранее белорусский МИД заявлял о готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами. Но призывал зарубежных коллег не делать поспешных выводов, обещая предоставить неопровержимые факты о вмешательствах из-за границы. 

Однако "неопровержимые" факты власти обещали и месяц-два назад, но их нет до сих пор.
 
 
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