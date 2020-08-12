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В Минске задержан преподаватель Университета Джорджа Вашингтона

12.08.2020 12:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По уголовному делу в Минске задержан преподаватель Университета Джорджа Вашингтона Стас Горелик



О его задержании сообщил друг Александр Корнейчук на своей странице в Фейсбуке. По словам Корнейчука, в 2 ночи спецслужбы ворвались в квартиру Горелика, провели обыск и увезли мужчину, сообщает Наша нива в своем телеграм-канале. 

Он успел позвонить отцу и сказать, что ему инкриминируют УК 342 “организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них”.

В Минске вместе с Гореликом была его жена-американка Мариса, она не задержана. Где сейчас Горелик - никто не знает.

Стас Горелик - докторант Университета Джорджа Вашингтона. Его научные интересы - современные авторитарные режимы. В последнее время он много писал о белорусских выборах.

Возможно, это как-то связано с делом политехнолога Виталия Шклярова, который был задержан еще перед президентскими выборами. 6 августа Александр Лукашенко сказал, что среди задержанных есть “владельцы американских паспортов, женатые на американках, работающих на Госдеп”.
 
Теги: Минск
 
 
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По уголовному делу в Минске задержан преподаватель Университета Джорджа Вашингтона Стас Горелик
 
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