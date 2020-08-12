В Минске задержан преподаватель Университета Джорджа Вашингтона









сообщает Наша нива в своем телеграм-канале. О его задержании сообщил друг Александр Корнейчук на своей странице в Фейсбуке. По словам Корнейчука, в 2 ночи спецслужбы ворвались в квартиру Горелика, провели обыск и увезли мужчину,Наша нива в своем телеграм-канале.





Он успел позвонить отцу и сказать, что ему инкриминируют УК 342 “организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них”.





В Минске вместе с Гореликом была его жена-американка Мариса, она не задержана. Где сейчас Горелик - никто не знает.





Стас Горелик - докторант Университета Джорджа Вашингтона. Его научные интересы - современные авторитарные режимы. В последнее время он много писал о белорусских выборах.





Возможно, это как-то связано с делом политехнолога Виталия Шклярова, который был задержан еще перед президентскими выборами. 6 августа Александр Лукашенко сказал, что среди задержанных есть “владельцы американских паспортов, женатые на американках, работающих на Госдеп”.