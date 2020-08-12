NETBLOCKS: отключение интернета стоило Беларуси $141 млн

Отключение интернета в Беларуси началось около 15 часов 9 августа, когда проходил основной день голосования на выборах президента. Интернет заработал около 3 часов утра 12 августа. NetBlocks зафиксировала и проанализировала ситуацию отключения в Беларуси 9 августа. По ее данным, с полуночи 9 августа были постепенно отключены различные онлайн-платформы — сначала общедоступные службы DNS, а затем социальные сети. Этот произошедший инцидент сервис отметил как ограничивающий свободу слова граждан.





Internet Society и NetBlocks создали инструмент для измерения стоимости отключения интернета. Онлайн-сервис Cost of Shutdown Tool (COST) позволяет быстро оценить экономические издержки сбоев в работе интернета. Платформа запущена в 2018 году и была представлена на форумах по свободе и защите прав в Торонто и Осло. Например, Ираку отключение интернета в октябре-ноябре 2019 года стоило, согласно этому показателю, более миллиарда долларов.





Как обойти блокировку интернета в Беларуси, если она повторится

COST учитывает отключения соцсетей, основных платформ и полное отключение интернета в стране по ключевым показателям цифровой экономики (взят за основу ее приблизительный размер 0,15) на базе методологии исследовательского Брукингского института. Экономические потери страны, где отключен интернет, COST оценивает, опираясь на различные показатели мировых организаций — Всемирного банка, Международного союза электросвязи, Евростата и др.