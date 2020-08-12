ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путь насилия не приемлем для белорусского народа

12.08.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Путь насилия не приемлем для белорусского народа

Об этом говорится в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, Парламентарии категорически осуждают попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране. «Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа», — подчеркивают в парламенте.
Заявление принято по итогам выборов Президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. Парламентарии поблагодарили всех граждан, которые приняли участие в этом важнейшем событии. «Активное досрочное голосование и высокая явка в день выборов в очередной раз продемонстрировали неравнодушие белорусов к будущему страны и готовность взять на себя ответственность за ее судьбу. Абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность», — отмечается в заявлении.
По материалам БЕЛТА.

Полный текст заявления

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом говорится в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, Парламентарии категорически осуждают попытки немногочисленных...
 
Новости дня
Новости разные
 
15 августа в Кобрине пройдет спортивный праздник, посвященный Дню ВВС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика