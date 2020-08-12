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Уборочная кампания: преодолен рубеж в 6 миллионов тонн

12.08.2020 21:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная кампания: преодолен рубеж в 6 миллионов тонн

Шесть миллионов тонн в закромах, и две трети убранных полей – аграрии уверенно движутся к завершению страды. Полуторамиллионный рубеж в намолоте первой преодолела Минская область. Вровень идут Гродненская и Брестская. Ускорили темпы в северном регионе. Начав значительно позже других – на Витебщине уже убрали половину площадей. Всего собрано шесть миллионов 138 тысяч тонн зерна.   

Александр Белявский в поле каждый день с раннего утра и до 11 вечера. Спешит – и хлеб нужно убрать как можно скорее, да и через неделю важное событие в жизни – свадьба. Водителю автобуса  прошлым летом предложили временно пересесть на комбайн, получилось, понравилось. Теперь в свои 29 здесь самый молодой механизатор. 

На днях намолотил свою первую в этом году тысячу тонн зерна и попал в областные соревнования среди комбайнеров. Победить будет сложно –  конкуренция в этот урожайный год высокая. 

Есть даже шеститысячники. Но традициям не изменяют – лента, диплом и подарки от профсоюзов вручают тут же в поле. 

Иван Крупица, председатель Гродненского районного профсоюза работников АПК: «Если кто-то в жизни говорит часто, что только материальное самое главное, то это не всегда так.  Я хочу сказать – просто внимание к человеку, который с душой работает, который имеет желание хорошо работать и это выполняет, всегда приятно его поздравить».

Отдельная награда и для водителей. На жатве это правая рука механизатора. Заполнить бункер зерном пол дела, его еще нужно отвезти с поля на сушилку. Когда на счету каждая минута, простоев быть не должно. На все про все не больше получаса.  

Водитель Сергей Красницкий тоже вместе с коллегами в эти дни работает в полях. В хозяйство «Нива-2003» переехал из соседнего Берестовицкого района. Поехал вслед за женой, а нашел и хорошую работу, и зарплату. Гордится – еще и новую машину к сезону получил. Правда, родных пока почти не видит, работы невпроворот.

Сергей Красницкий, водитель сельхозпредприятия «Нива-2003»: «Редко, потому что некогда, уже дети иногда интересуются,  папа приходит домой ночевать или нет. Работа сложная, много часов на ногах, но уборка, хлеб – это то, что заработаем, то и будем иметь». 

А в закрома положить будет что, хозяйство крепкое, в тройке лидеров в районе – с гектара собирают до 90 центнеров. А значит, и заработать получится больше обычного.   Уже думают купить новый комбайн и трактор. Всю технику отдадут начинающим – на молодежь здесь делают ставку. 

Результаты в этом году впечатляющие по всей Гродненской области. Аграрии уже намолотили около миллиона трехсот тысяч тонн зерна. Вклад самого маленького региона в каравай республики будет весомым – собирают больше всех в стране – без малого 50 ц/га.

В целом же по стране уже убрали почти две трети площадей. Но аграрии поясняют – расслабляться пока рано. Освободившуюся технику и лишние руки отправят на помощь отстающим. Также отдельной строкой – поддержка населения. В этом году на личных подворьях жителей Беларуси зреет небывалый урожай. Минская область уже готова помогать.

Правда, о рекордах аграрии страны стараются говорить с осторожностью – в полях еще зреет кукуруза. Ее начнут убирать только с приходом осени. Но надежды на высокие результаты есть. Задача собрать в этом году – 10,5 млн тонн зерна. Это больше тонны сельхозпродукции на каждого жителя страны. И пока для этого есть всё необходимое – технологии, техника и даже погода.  

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Шесть миллионов тонн в закромах, и две трети убранных полей – аграрии уверенно движутся к завершению страды. Полуторамиллионный рубеж в намолоте первой...
 
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