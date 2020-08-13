







Разработчики «Голоса» рассказали, что делать после включения интернета

Сейчас команда платформы «Голос» вместе с инициативами «Честные люди» и «Зубр» обрабатывает информацию:





собирает фото;





пропускает итоговые протоколы с участков через фильтр «Голоса», выявляет, где уже количество реальных бюллетеней больше, чем голосов за Тихановскую в официальных протоколах (выявляет факты фальсификации);





составляет карту участков, где выборы, по данным платформы, могли быть сфальсифицированы.





— Мы сопоставляем данные итоговых протоколов с количеством фотографий от избирателей по конкретным избирательным участкам. Вскоре дадим детальный отчёт. И опубликуем на карте избирательные участки, где выбор людей украли, — объяснили в «Голосе».





Как работает «Голос» сейчас





можно отправить фото бюллетеня чат-боту в Viber или Telegram (https://t.me/golosby_bot)





если не удаётся выбрать участок для голосования, отправьте боту команду: /участок

можно перезапустить бота командой: /start





если ещё не регистрировались — сделайте это и тоже отправьте фото. Регистрация





по новому адресу через VPN: https://bit.ly/golos_free (https://bit.ly/golos_free) или напрямую в мессенджерах.





По информации пользователей, несмотря на работающий интернет есть проблемы с подтерждением участков и отправкой фото через чат-бот. Также есть проблема с доступом на сайт «Голоса».