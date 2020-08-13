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Разработчики «Голоса» рассказали, что делать после включения интернета
Источник материала: Партизан
По информации разработчиков онлайн-платформы «Голос», на вчера зарегистрированные пользователи прислали через чат-бот уже 450 тысяч бюллетеней. Сразу после «включения» интернета пришло более 120 тысяч бюллетеней.
Разработчики «Голоса» рассказали, что делать после включения интернета
Сейчас команда платформы «Голос» вместе с инициативами «Честные люди» и «Зубр» обрабатывает информацию:
собирает фото;
пропускает итоговые протоколы с участков через фильтр «Голоса», выявляет, где уже количество реальных бюллетеней больше, чем голосов за Тихановскую в официальных протоколах (выявляет факты фальсификации);
составляет карту участков, где выборы, по данным платформы, могли быть сфальсифицированы.
— Мы сопоставляем данные итоговых протоколов с количеством фотографий от избирателей по конкретным избирательным участкам. Вскоре дадим детальный отчёт. И опубликуем на карте избирательные участки, где выбор людей украли, — объяснили в «Голосе».
Как работает «Голос» сейчас
можно отправить фото бюллетеня чат-боту в Viber или Telegram (https://t.me/golosby_bot)
если не удаётся выбрать участок для голосования, отправьте боту команду: /участок
можно перезапустить бота командой: /start
если ещё не регистрировались — сделайте это и тоже отправьте фото. Регистрация
по новому адресу через VPN: https://bit.ly/golos_free (https://bit.ly/golos_free) или напрямую в мессенджерах.
По информации пользователей, несмотря на работающий интернет есть проблемы с подтерждением участков и отправкой фото через чат-бот. Также есть проблема с доступом на сайт «Голоса».
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По информации разработчиков онлайн-платформы «Голос», на вчера зарегистрированные пользователи прислали через чат-бот уже 450 тысяч бюллетеней. Сразу после...
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