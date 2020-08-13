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Минск может передать России в ближайшее время задержанных наемников ЧВК

13.08.2020 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанные под Минском члены российской частной военной компании "Вагнер" могут уже до конца недели вернуться в Россию.

Наемников вывезут из Беларуси самолетом, сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.


Фото: depositphotos.com

Членов российской частной военной компании "Вагнер", задержанных накануне президентских выборов под Минском, могут передать России в ближайшее время. Об этом 12 августа сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно, до конца недели", – сказал источник.

По его словам, предполагается, что наемников отправят из Минска воздушным путем, пишет .

В российском посольстве в Беларуси сообщили, что российская сторона делает все, чтобы вызволить задержанных в Минске наемников.

"РФ прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Белоруссии россиян, но сроки пока назвать сложно", – цитирует "Интерфакс" информацию  диппредставительства РФ в Минске.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в комментарии ТАСС отметил, что российские дипломаты в четверг, 13 августа, посетят задержанных вагнеровцев, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино. Мезенцев уточнил, что Россия и Беларусь решат все вопросы по ситуации с задержанными.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев, которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". 

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят", пишет gordonua.com
 
Теги: Минск
 
 
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Задержанные под Минском члены российской частной военной компании "Вагнер" могут уже до конца недели вернуться в Россию.
 
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