Минск может передать России в ближайшее время задержанных наемников ЧВК

Наемников вывезут из Беларуси самолетом, сообщило российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.









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сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Членов российской частной военной компании "Вагнер", задержанных накануне президентских выборов под Минском, могут передать России в ближайшее время. Об этом 12 августа"Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.





"Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно, до конца недели", – сказал источник.





По его словам, предполагается, что наемников отправят из Минска воздушным путем, пишет .





В российском посольстве в Беларуси сообщили, что российская сторона делает все, чтобы вызволить задержанных в Минске наемников.





"РФ прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Белоруссии россиян, но сроки пока назвать сложно", – цитирует "Интерфакс" информацию диппредставительства РФ в Минске.





Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в комментарии ТАСС отметил, что российские дипломаты в четверг, 13 августа, посетят задержанных вагнеровцев, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино. Мезенцев уточнил, что Россия и Беларусь решат все вопросы по ситуации с задержанными.





Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев, которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".





О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.





В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.



