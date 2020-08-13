"Коммерсант": Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК заявил, что на них победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом в 80,08%, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Она эти результаты не признала. Позднее госпожа Тихановская покинула страну, хотя не собиралась этого делать. В штабе заявили, что ее вынудили это сделать власти.





«Мы пока не определились, каким будет ответ, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры»,— сказал господин Помпео.





На вопрос о возможных санкциях, а также о прекращении поставок нефти, госсекретарь ответил, что США будут рассматривать разные варианты.









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«Что мы можем сделать, причем не только США в одностороннем порядке, но и в многостороннем порядке для достижения хороших результатов для белорусского народа, будь то санкции или принятие решений о поставках продукции? Это вещи, которые сейчас предстоит определить»,— сказал Майк Помпео.







