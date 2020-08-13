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"Коммерсант": Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

13.08.2020 10:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил — возможны разные варианты, в том числе введение санкций.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК заявил, что на них победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом в 80,08%, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Она эти результаты не признала. Позднее госпожа Тихановская покинула страну, хотя не собиралась этого делать. В штабе заявили, что ее вынудили это сделать власти.

«Мы пока не определились, каким будет ответ, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры»,— сказал господин Помпео.

На вопрос о возможных санкциях, а также о прекращении поставок нефти, госсекретарь ответил, что США будут рассматривать разные варианты.


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«Что мы можем сделать, причем не только США в одностороннем порядке, но и в многостороннем порядке для достижения хороших результатов для белорусского народа, будь то санкции или принятие решений о поставках продукции? Это вещи, которые сейчас предстоит определить»,— сказал Майк Помпео.
 
 
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США обеспокоены ситуацией в Белоруссии примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно...
 
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