"Убивают наших детей!" Цепи солидарности по всей Беларуси начались уже с утра. Рабочие БелАЗа и других предприятий объявляют о забастовке

Колонна женщин в белой одежде, около 500 человек движется по пр. Независимости, от ЦУМа к цирку.



Женская цепь на Комаровском рынке включает примерно около 300 человек. «Еврорадио» сообщает, что атмосфера такая же, как и была во время сбора подписей за Тихановскую.





К акции солидарности и протеста присоединяются другие города страны. Цепь неравнодушных появилась в Бресте





Коллектив «Гродножилстроя» принял открытое обращение, высказав в нем несогласие с результатами выборов. Работники не вышли на работу.













С опротестованием результатов выборов обратился и коллектив областного драматического театра. Преподаватели Гродненского медуниверситета запланировали выход на протест в 15 часов.





На Логойском тракте в Минске десятки женщин в цепи солидарности.





















Водители по проспекту движутся со скоростью 20-30 километров в час. Многие сигналят в знак солидарности.





Белсату » участница цепи. «Пришла сюда ради солидарности с людьми и справедливости. Ведь хочется перемен! И жду, когда Лукашенко наконец скажет хоть слово об этих выборах», – рассказала «» участница цепи.





«Вышла против насилия, потому что нельзя бить мирных людей. Что же они делают? Убивают наших детей! Так нельзя, просто нельзя», – говорила со слезами на глазах одна из врачей.





По проспекту в сторону ЦУМа идет женская цепь.





Около 1 городской клинической больницы также появилась в цепь солидарности.





Тем временем в центр Минска выехала колонна автозаков. Корреспондент «Белсата» сообщает, что колонна спецтехники едет со стороны Уручья.





На Пушкинской собрались около 150 человек. На Кунцевщине собралась колонна, которая собирается на Немигу.





Люди выстроились в цепь в Кунцевщине. Также медики 1-й городской больницы Минска становятся в живую цепь.





Акция началась и у Академии наук. Девушки с цветами стоят у метро на Каменной Горке, на проспекте Дзержинского, и в центре – на проспекте Независимости – возле кинотеатра «Октябрь».





TUT.BY вышедшие на акцию строители А вот что рассказаливышедшие на акцию строители

— Мы не поддерживаем присутствия нашего президента в нашей стране. Я услышал, пришел посмотреть, — говорит один строитель. — Пускай президент посмотрит на «проплаченных» людей.

— Пускай президент приедет и выйдет к людям, и объяснит, где 10%, а где 80% за него, — говорит второй мужчина.

Все они работают на стройке жилого комплекса Vogue, застройщиком которого является Dana Holdings.





В Жодино проходная БЕЛАЗа оцеплена красной лентой. По информации портала, сотрудники нескольких цехов прекратили работу и собрались на площадях внутри завода.





На видеозаписях Nexta и «Беларусь головного мозга» рабочие скандируют «Уходи!». По информации канала «Беларусь головного мозга», они идут к заводоуправлению.















