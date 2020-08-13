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МВД: в ночь с 12 на 13 августа задержано примерно 700 человек
Источник материала: БДГ
Министерство внутренних дел отмечает, что «беспорядки утратили массовость, но уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким».
Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале ведомства. Там отмечается, что в результате «противоправных действий» граждан с 9 по 13 августа пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, 28 из них госпитализированы.
Также в Минске и в Барановичах были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие.
В Минске, по данным МВД, были задержаны два молодых человека 18 и 19 лет, которые наполняли бутылки зажигательной смесью.
9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
За все время протестов задержано более 6 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел.
Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей.
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Министерство внутренних дел отмечает, что «беспорядки утратили массовость, но уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким».
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