МВД: в ночь с 12 на 13 августа задержано примерно 700 человек

Министерство внутренних дел отмечает, что «беспорядки утратили массовость, но уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким».

Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале ведомства. Там отмечается, что в результате «противоправных действий» граждан с 9 по 13 августа пострадали 103 сотрудника правоохранительных органов, 28 из них госпитализированы.

Также в Минске и в Барановичах были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие.

В Минске, по данным МВД, были задержаны два молодых человека 18 и 19 лет, которые наполняли бутылки зажигательной смесью.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Впервую ночь они длились 7 часов. 11 августа протесты продолжились .

За все время протестов задержано более 6 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел.

Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей.