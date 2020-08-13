сотрудников Wargaming попросили сегодня работать из дома

Источник материала: Tut.by

Несколько источников сообщили dev.by , что сегодня в Wargaming сотрудников попросили спешно покинуть офисы и поработать из дома. Причины такого решения неизвестны.





dev.by информацию подтвердили три сотрудника компании.

В пресс-службе Wargaming 42.TUT.BY сказали лишь то, что большая часть сотрудников и так находилась на удаленке, и что сегодня «эвакуация не производилась».