|
сотрудников Wargaming попросили сегодня работать из дома
Источник материала: Tut.by
Несколько источников сообщили
dev.by информацию подтвердили три сотрудника компании.
В пресс-службе Wargaming 42.TUT.BY сказали лишь то, что большая часть сотрудников и так находилась на удаленке, и что сегодня «эвакуация не производилась».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пресс-службе Wargaming сказали, что большая часть сотрудников и так находилась на удаленке, и что сегодня «эвакуация не производилась».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)