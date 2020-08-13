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сотрудников Wargaming попросили сегодня работать из дома

13.08.2020 14:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько источников сообщили dev.by, что сегодня в Wargaming сотрудников попросили спешно покинуть офисы и поработать из дома. Причины такого решения неизвестны.


dev.by информацию подтвердили три сотрудника компании.

В пресс-службе Wargaming 42.TUT.BY сказали лишь то, что большая часть сотрудников и так находилась на удаленке, и что сегодня «эвакуация не производилась».

 
 
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В пресс-службе Wargaming сказали, что большая часть сотрудников и так находилась на удаленке, и что сегодня «эвакуация не производилась».
 
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