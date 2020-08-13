Фото из архива

Госпогранкомитет сообщил о провокации у своего здания на улице Толбухина в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

«Сегодня утром в Минске на улице Толбухина около 9.10 к административному зданию Госпогранкомитета подошел мужчина. Он снимал на мобильный телефон здание, а потом у входа выбросил пограничную форму старого образца. При осмотре военной одежды выяснились некоторые интересные моменты. Во-первых, китель и брюки были из разных комплектов, о чем свидетельствуют их размеры. Во-вторых, отсутствовала личная бирковка (отметка владельца), ведь без нее непросто различить принадлежность одежды. Еще вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки различия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», — рассказали в Госпогранкомитете.

В ведомстве подчеркнули: бывших пограничников не бывает и это знают все — от солдата до генерала. «Такое отношение к символам пограничной службы не вызывает ничего, кроме презрения», — говорится в сообщении.

БелТА