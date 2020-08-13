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Смертельная схватка детеныша аллигатора с рысью попала на видео
Источник материала: ОНТ
Житель Флориды (США) стал очевидцем схватки детеныша аллигатора и рыси. На видеозапись с животными
10 августа Коннер ДеМонте вышел во двор и увидел рысь. Мужчина начал снимать животное на видео. Вскоре в кадр попал детеныш аллигатора.
На ролике видно, как рысь бьет маленького аллигатора лапой. В ответ детеныш открывает челюсти максимально широко, но большая кошка продолжает атаковать его.
Вскоре хищники перемещаются на траву. В итоге хищная кошка подбросила аллигатора, а после сжала добычу в зубах.
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Житель Флориды (США) стал очевидцем схватки детеныша аллигатора и рыси. На видеозапись с животными обращает внимание Daily Mail. 10 августа Коннер ДеМонте вышел во двор и...
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