Смертельная схватка детеныша аллигатора с рысью попала на видео

Источник материала: ОНТ

Житель Флориды (США) стал очевидцем схватки детеныша аллигатора и рыси. На видеозапись с животными обращает внимание Daily Mail.

10 августа Коннер ДеМонте вышел во двор и увидел рысь. Мужчина начал снимать животное на видео. Вскоре в кадр попал детеныш аллигатора.

На ролике видно, как рысь бьет маленького аллигатора лапой. В ответ детеныш открывает челюсти максимально широко, но большая кошка продолжает атаковать его.

Вскоре хищники перемещаются на траву. В итоге хищная кошка подбросила аллигатора, а после сжала добычу в зубах.

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