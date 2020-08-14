Как проходит уборочная на Брестчине?

Источник материала: ОНТ

На финишной прямой уборочная на Брестчине. Здесь многие хозяйства жатву уже завершили. Одно из них – Борковское.





В Борках чтут традиции предков, а потому ни одна жатва не обходится без «Дожинок». Красивый обряд передавали испокон веков: последний сноп в поле, кланяясь земле за богатый урожай, дожинали женщины. Считалось, что молодые колосья, как и народная песня, обладают целительной силой.

Последний клин на поле с пшеницей и уборка зерновых в Борках завершена. Угодья, где много лет стоит огромная липа, сельчане называют историческими. В XVII веке здесь располагался первый хозяйственный центр. Прежние хозяева были искусными земледельцами, плодородная земля до сих благодарит, какую бы культуру здесь ни посадили, получается хороший урожай, вот и пшеница на историческом поле – пятьдесят центнеров с гектара.

Этот исторический факт борковцы решили увековечить в камне – так среди поля появился памятник картофелю. Об этом сельчане с гордостью рассказывают гостям. Во главе «Борковского» Николай Демидович 36 лет, потому за родную землю болеет во всех смыслах. Год был нелегким для хлеборобов, бесснежная зима, засушливая весна – заставили поволноваться, но в целом результат радует.

Небольшое, но крепкое хозяйство в Березовском районе специализируется на животноводстве. Поголовье увеличили до пяти тысяч голов, а потому ставка на корма. Ценной добавкой послужит и рапс – в этом году удался на славу – больше десяти тысяч тонн в закромах. Все понимают: от урожайности во многом будет зависит и экономика хозяйства.

Не менее важная задача: все что вырастили и убрали – качественно сохранить. Тем более Брестский регион лидер по производству мяса и молока. И судя по цифрам, будем и с хлебом и с мясом – намолоты в этом году больше на сто тысяч тон.

Уборку зерновых в Брестской области завершили почти все хозяйства. До финиша осталось совсем чуть-чуть. Аграрии намерены убрать все за два дня.

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