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Один из лучших баскетболистов Беларуси: «Ужасаюсь от действий правоохранительных органов»

14.08.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Артем Параховский, игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу, один из лучших баскетболистов Беларуси, призвал в своем инстаграме правоохранителей остановить насилие.



— Последние несколько дней я наблюдаю за происходящем в родной мне стране и ужасаюсь от действий правоохранительных органов. Мне больно на душе, и сердце разрывается. Не этому вас учили (избивать свой народ дубинками). ОСТАНОВИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!!! — написал баскетболист.
 
 
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Артем Параховский, игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу, один из лучших баскетболистов Беларуси, призвал в своем инстаграме правоохранителей...
 
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